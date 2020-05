¡Santa Bárbara bendita!

Antes de la invasión del covid-19 la situación de las finanzas públicas de nuestro país era tal como que se aproximaba a la de Haití, tildado como inviable. El lector recordará que los calificados economistas, que sí tenemos, recomendaban como tareas urgentes eliminar los subsidios a la gasolina y al diésel y reducir la burocracia estatal.

A más de algunas medidas en el campo laboral.Llega el virus, un enemigo invisible, virulento, que ni siquiera es un “atomillo viviente”. De una agresividad tal que en pocas semanas cobra decenas de miles de muertos, inclusive en países en donde las normas higiénicas son hábitos de la población. Se impone el aislamiento. Quedarse en casa resulta ser una medida de salud pública. En lo que nos corresponde somos uno de los países mas afectados. Con el aislamiento se paraliza la producción. No contamos con el fondo de contingencia que sí teníamos. Lo que Ecuador pierde son USD 10 000 millones. Ante tal desastre a lo único que llega el Gobierno de Lenín Moreno, es a endeudarnos más y más por blandas que sean las condiciones de los préstamos. Cunde el desconcierto en las filas gubernamentales.

Lo que viene a continuación lo he tomado de Diario EL COMERCIO (abril 25, 2020, p.6):

El presidente Lenin Moreno se comunica por teléfono con el presidente Trump. La respuesta es inmediata, altamente positiva. “Gracias presidente Trump por la ayuda que hemos hablado esta mañana. El apoyo de EE.UU., en otros temas será también crucial para superar la triple crisis que atraviesa Ecuador: sanitaria, económica y social”. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere: “el presidente Trump ofreció proporcionar recursos importantes que fortalecerán la atención médica (), también ofreció su apoyo a los esfuerzos del presidente Moreno para implementar medidas económicas muy necesarias y abordar las limitaciones fiscales de Ecuador”.



La llamada de Lenín Moreno, sorpresa mayúscula para un presidente de los EE.UU. como Trump. Coyuntura de agradecer para los belicistas que le asesoraron. En Sudamérica nuestro país, continental e insular, tiene una ubicación geográfica tal como para constituirse en enclave estratégico insuperable, no tan solo para que la pasta de coca de Bolivia y Perú no pase a territorio norteamericano.



No quiero entrar en polémicas con nadie, y más en las circunstancias actuales. Me asigno el derecho a la libre expresión en un Diario independiente como es EL COMERCIO.



Debo sacudirme de premoniciones. Me desconcierta, si, que a estas alturas mantengamos problemas como ese del precio político del diésel y la gasolina o la obesidad de la burocracia estatal, al igual que los términos que gobernarán las relaciones entre el capital y el trabajo. Requerimos de ciudadanos sin mancha, de estadistas, comprometidos con su país.