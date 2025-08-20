Salud mental y redes sociales: el reto de los padres

En la era digital, los padres y madres reciben a diario una avalancha de consejos, comparaciones y advertencias sobre crianza en redes sociales. Aunque muchas publicaciones buscan orientar, la sobreinformación puede convertirse en una carga emocional. Su salud mental es tan importante como la de sus hijos, y cuidar de ella es clave para mantener la calma y sentirse seguros en el rol de crianza.

Cuando la información en redes sociales abruma

Es común que papá o mamá consulten, buscando ideas para educar mejor, pero en lugar de claridad terminan sintiendo culpa, ansiedad o inseguridad. La saturación de mensajes contradictorios —“haz esto”, “no hagas aquello”— puede minar la confianza en las propias decisiones familiares.

Recordemos: no todo lo que circula en internet está respaldado por especialistas.

Consejos para proteger la salud mental de padres y madres

Elegir fuentes confiables: seguir a profesionales de salud mental o crianza validada. Regular el tiempo en redes sociales: establecer límites de conexión para evitar la sobreexposición. No compararse con otras familias: cada hogar tiene realidades y recursos distintos. Practicar el autocuidado: reservar momentos para descansar, hacer ejercicio o leer. Pedir apoyo cuando sea necesario: conversar con la pareja, familiares o un especialista puede brindar alivio.

Expertos recomendados

Si bien en internet circula demasiada información que puede confundir, seguir a profesionales certificados y claros brinda calma y seguridad. Estas son algunas voces de confianza:

Rafael Guerrero – Psicólogo especialista en apego y educación. Sus libros y conferencias ayudan a fortalecer la seguridad de los padres y a evitar comparaciones dañinas. https://rafaguerrero.com

– Psicólogo especialista en apego y educación. Sus libros y conferencias ayudan a fortalecer la seguridad de los padres y a evitar comparaciones dañinas. https://rafaguerrero.com Manuela Molina – Psicóloga infantil y fundadora de Mindheart. Sus materiales emocionales para familias son reconocidos a nivel internacional por su claridad y sensibilidad. https://mindheart.co

– Psicóloga infantil y fundadora de Mindheart. Sus materiales emocionales para familias son reconocidos a nivel internacional por su claridad y sensibilidad. https://mindheart.co Carina Castro – Psicóloga clínica en Ecuador, especializada en acompañar a padres y madres en procesos de autocuidado y manejo de la ansiedad. https://www.carinacastrofumero.com

– Psicóloga clínica en Ecuador, especializada en acompañar a padres y madres en procesos de autocuidado y manejo de la ansiedad. https://www.carinacastrofumero.com César Bona – Maestro y escritor español, referente en educación emocional. Inspira a las familias a dar el ejemplo y a vivir la crianza con calma y empatía. https://cesarbona.com

Dr. Carlos González – Pediatra y autor español, referente en crianza con apego. https://www.carlosgonzalezpediatra.com