Recuerdo cuando lo conocí. Veinteañeros y entusiastas fuimos entonces, convencidos de que era posible conquistar el mundo, de que se podía pensar en grande, que construir sobre los sueños era cuestión de voluntad y esfuerzo, de creer, de planificar, de captar las esperanzas de la gente y asumir que los triunfos y penalidades, los sacrificios y ventajas, tienen que ver con la comprensión de las empresas como espacios de solidaridad y núcleos de oportunidades. Esa manera suya de ser y entender el mundo, pese al tiempo - largo tiempo ya- y a los avatares de la política y la economía, no se erosionó. Y hasta el final, permaneció intangible.



Recuerdo aquellos años. Un país sin autopistas, muy precario aún. Entonces, nos aventurábamos al campo costeño, a sus selvas, en la dureza de un jeep, sobre el lomo de una mula o desafiando un río crecido en el estrecho espacio de un canoa. Nada nos parecía imposible, no solo por la voluntad de hacer, de la que usted siempre fue portador, sino, además, por el testimonio de su tesón, que encontró eco y compañía en el esfuerzo de la gente que creyó en su mensaje. Esa gente, después de tantos años -y cuando hace mucho se había ido– volvió ese día de enero a acompañarle, a decirle: “adiós, ingeniero”.



Recuerdo las peripecias y desafíos en sitios entonces remotos, en la recia lucha fundadora, y tantos retos propios del tiempo de los inicios, porque casi nada estaba hecho. Recuerdo a la gente de esa época, a los pocos que aún quedan, y a otros muchos que se ausentaron entre esa ventolera impredecible que es la vida. Recuerdo las dudas y certezas que alguna vez compartimos. Y le veo a usted enfrentando los rigores, y a veces, las incomprensiones.



Y veo ahora los frutos: a tantos hombres y mujeres laborando honradamente en sus empresas; veo que sobrevive la solidaridad bien entendida que usted practicó, que consiste, como siempre pensamos, en las oportunidades que se crean, en la mano extendida que ofrece un puesto, en el apoyo para que los individuos sean personas plenas por su propio esfuerzo, como saben los que encontraron trabajo y destino en las iniciativas que usted propicio y que, alguna vez, me parecieron sueños imposibles.



Los empeños que ocuparon su vida se distinguen por aquello de pensar en grande y no temerle al riesgo. Y no solo pensar y creer, sino emprender y conseguir, pelear, insistir en las tesis y empujar los proyectos, negociar los contratos con justicia y realismo, y ejercer, sin ostentación, un liderazgo que será difícil de reemplazar.



Más allá de sus éxitos empresariales, que son grandes, como saben quienes lo conocieron, lo importante para mí fue su calidad humana, su confianza, su fe en el país que le adoptó. Fue usted mismo, Salomón.