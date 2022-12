Rutas, cárteles y bandidos

Invocando el viejo dogma soberanista y el emblema de la territorialidad, los asambleístas de Montecristi y su caudillo, entregaron dos singulares preseas a las FARC y a los cárteles del narcotráfico. Con la retórica de prohibir bases militares extranjeras, desmantelaron la base de Manta y garantizaron una ruta sin estorbos para el tráfico de cocaína; con el pretexto que los ecuatorianos que delinquen estarán sujetos exclusivamente a las leyes nacionales, prohibieron la extradición, a sabiendas de la condescendencia de “jueces”, complacientes con el delito.

Quienes votaban por ese farragoso texto de infinitos ofrecimientos no eran ingenuos. Estaban ideologizados y acaramelados por el dulcificante socialismo del siglo XXI. Se daban por no enterados y distraídos de un fenómeno de indiscutible evidencia: la transnacionalidad del delito. La criminalidad organizada transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos, no se detiene ni conoce de fronteras; al contrario, fluye, se expande, infiltra las débiles instituciones del Estado, engancha a cómplices y consigue sentencias. Las estructuras criminales se cruzan con la corrupción en un fino tejido de complicidades.

Ha tenido que ser el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Fitzpatrick, quien nos advierta de la pelea entre los cárteles por el control de rutas, puertos, cárceles y la justicia. Ya es frecuente los vínculos de ciertos grupos políticos con la criminalidad. No ha sido infrecuente que algunos malos miembros de la fuerza pública, en servicio activo o pasivo, sean sorprendidos como parte de los cárteles y bandidos.

Nuestra débil institucionalidad necesita de una mínima cooperación internacional para enfrentar a la criminalidad. Los peligrosos malhechores pensarán dos veces en delinquir,

sabiendo que puedan ser juzgados y castigados en otra jurisdicción que los reclame, donde no cuenten con la complacencia de “jueces” corrompidos