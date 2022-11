Imagine que “A” comete el delito de violación y es condenado a 10 años, mientras que “B” hace lo mismo y recibe el doble de la pena. A primera vista, esto es injusto. En el reciente libro denominado ‘Ruido’, D. Kahneman (Premio Nobel), O. Sibony y Cass R. Sunstein analizan la discrecionalidad judicial. Los autores dedican un capítulo al problema del ruido en las decisiones judiciales que juzgaron un mismo delito, pero terminaron por otorgar penas notoriamente desiguales. Dicen que fue el juez Marvin Frankel quien alertó del problema de la disparidad en el sistema de justicia penal americano e impulsó la ‘Ley de Reforma de Sentencias de 1984’. En el libro citado, los autores señalan que la ley buscaba: “disminuir el ruido en el sistema reduciendo la discrecionalidad irrestricta que la ley confiere a jueces y autoridades decisorias de la libertad condicional como responsables de imponer e implementar las sentencias”.

A propósito de la ley, también se creó la Comisión de Sentencias de EE.UU. con la tarea de marcar directrices obligatorias que establecerían un rango restringido para las sentencias penales. Las directrices se aplicaron, pero en 2005 se anularon y quedaron como algo meramente consultivo. Años después, la profesora de Derecho de Harvard, Crystal Yang, realizó un estudio de 400 000 sentencias y concluyó que, con las directrices como guía de consulta, la discrecionalidad judicial había aumentado. Mientras leía el libro de Kahneman no dejaba de pensar en Ecuador y lo importante que sería realizar este tipo de estudios. Sin embargo, recordé que no es posible, pues aquí no sabemos cómo deciden los jueces de instancia ni tampoco los de la Corte Nacional.

Nos intentan hacer creer que es suficiente con lo que hay en el SIPJUR, cuando lo que se busca es que publiquen sus fallos sistemáticamente y sin filtros. En Ecuador no hay forma de conocer la discrecionalidad judicial ni el ruido en las causas por la grave razón de que no tenemos acceso a la totalidad de ellas.