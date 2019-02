“Esto no da más”

La expresión se la dije a Jamil Mahuad en febrero de 1999, antes del feriado bancario iniciado el 8 de marzo de ese año, una especie de anuncio de lo que vino después.

Las normas obligaban a que las entidades públicas coloquen sus fondos en bancos privados asignados por el Banco Central. Me negué a aceptar la asignación que le hicieron a la Universidad de Guayaquil. El Banco que querían imponer fue uno de los que cerró. La Universidad no tuvo un sucre en riesgo.



Hoy, el sector financiero no está en riesgo, pero hay otras circunstancias preocupantes.



Cuando los problemas sólo se patean para no ahogarse – a veces por urgencias, como el último endeudamiento por un mil millones de dólares, para tener alguna capacidad de pago, pero siempre con el riesgo de agravarlos- , o cuando se privilegian ofertas inmediatistas pero sólo parches, u obras como “lamida de gato”, o concesionar o vender todo lo que se pueda, para que haya un ingreso inmediato, el país debe saber que el peligro es que la situación “no dé más”.



Todo es posible hacer, pero con un plan y una estrategia transparente, no con base en compromisos que se oculten o se hayan hecho con dedicatoria.



Ni santificar, ni satanizar sobre una negociación con el FMI y con otras fuentes de crédito a largo plazo.



Cualquier proceso de alianza pública – privada o concesión debe ser con bases transparentes, que permitan varias ofertas, no a “dedazo”. Es importante lo que se reciba de inicio liquidez, pero más importante son los planes de inversión a mediano y largo plazo, para evitar que algún día retornen activos al Estado, pero en condición de chatarra o algo parecido.



La actual estructura de la seguridad social en el Ecuador no da más. Su principal institución es el IESS, sus recursos los maneja el BIESS. Se percibe que lo oculto en la seguridad social hace más grave y dramática la situación en relación a lo que se ha publicado. Hay multiplicidad de supuestas acreencias que no existen o no se pueden cobrar y de pasivos que no tienen sustento o que si los tienen y no están registrados. Los costos de las prestaciones quizás no permitan sostenerlas en la década inmediata. Mientras no se sepa la verdad, no habrá programación debidamente sustentada. Me sumo al llamado del Presidente del IESS, Paúl Granda, con el apoyo de la Mesa de Convergencia de Esquel y otras organizaciones, para llegar a consensos dentro de un gran acuerdo nacional.



La quiebra de la seguridad social podría significar la quiebra de la dolarización, el único acuerdo nacional tácito del siglo XXI, que soportó los intentos de afectarla desde el gobierno de Correa.



Un día le escuché, Presidente Moreno, “no quiero ser ni Correa, ni Mahuad”. En los hechos, usted puede evidenciarlo.