En riesgo de colapsar

Es el estado de las finanzas públicas del Ecuador, con el agravante que teniendo una economía dolarizada, sin posibilidad de emisión monetaria, el colapso puede llevarse a toda la economía.

De comparar la situación con la salud de un ser humano, se estaría ante un paciente obeso, diabético, sometido a diálisis, por problemas arrastrados y agravados por una vida desordenada, con enfisema pulmonar, cáncer y metástasis, que además es contagiado por el Covid 19, lo que aparecería como su actual mayor riesgo para colapsar.



Tan grave como los impactos y costos causados por el Covid 19, es la acumulación en más de una década de información falsa en las cuentas públicas - –y no por ignorancia de quienes las presentaban, sino por manipulaciones orientadas a ocultar cifras, como formas de maquillaje, realmente mentir - despreciando tener provisiones y reservas, con derroche del gasto público, asumiendo endeudamiento con la instrumentación privilegiada de repos de títulos valores, de que se abusó en los últimos años, por montos de veces de lo realmente recibido, para que esa deuda tenga que pagarse privilegiándola sobre cualquier otra. ¿Habrá sido como deudas con chulqueros? - hay que pagarles, aun cuando en el hogar no haya para comprar alimentos ni medicinas, a fin de que no se lleven la refrigeradora eléctrica, la cocina de gas y el televisor-..



Entre las operaciones más perversas estuvieron las ventas amarradas a la entrega de petróleo usando la vía de empresas chinas: se recibía “el billete” para luego entregar el petróleo, castigando el precio de petróleo, por el anticipo de liquidez, cuyo engranaje se acusa que fue montado por un señor Cadena, en tiempos que el Ecuador generaba excedentes de liquidez en sus exportaciones de petróleo, y no se requería la liquidez de tales ventas, con lo cual se volvió inviable retomar la posibilidad de asumir con dignidad la decisión de vender el petróleo, cobrándolo contra la venta, en los volúmenes exportables de la producción petrolera comprometida con las empresas chinas y otras.

Ahogado el Ecuador, por falta de liquidez, China endurece las condiciones que estaba imponiendo.



La posición inicial de PETROECUADOR fue privilegiar la política petrolera. la empresa denunció que, con las nuevas condicionalidades, tendría una pérdida por barril de $2,14, es decir unos $119 millones de afectación, en los volúmenes que se comprometerían.



Para romper esa posición, se acaba de dictar el Decreto Ejecutivo 1075, en que se ordena que la empresa no debe tomar en cuenta solo el tema de rentabilidad y utilidad empresarial, “sino regirse a un tema general del beneficio al país”.



En términos vulgares, no queda sino “bajarse los pantalones” para no hundirse en el colapso.