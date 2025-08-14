La ciencia de la Comunicación -hoy denominada Compunicación, por su relación inmediata con la ciencia computacional- tiene en el siglo XXI un desarrollo impresionante. La razón estriba en el descubrimiento e invención de nuevos lenguajes -los digitales- que revolucionan todas las ciencias, todas las disciplinas y todas las artes. ¿Una revolución babélica?

Investigadores sostienen que la Compunicación se parece a la Torre de Babel, que constituyó el origen de todos los idiomas, dialectos y lenguajes humanos del orbe. “La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis.

Fue construida por los descendientes de Noé con el propósito de alcanzar el cielo, lo que llevó a Dios a confundir sus lenguas y dispersar a la humanidad por toda la Tierra”. Este relato simboliza -según el enfoque religioso- la arrogancia de los seres humanos, y es la consecuencia de la soberbia humana, origen de la diversidad de lenguas que existen en el mundo.

¿Soberbia humana? La comunicación babélica -exacerbada por las tecnologías- es un eje transversal que cruza las culturas, las ciencias, las pedagogías, las actividades laborales, los comercios y los entretenimientos. ¡Nada se queda afuera!

Esta era antropocénica, por este motivo, podría migrar fácilmente a la era comunicocéntrica, por la cantidad de los mensajes que nos inundan, que nos ponen los conocimientos al día, y también nos cubren de basura informativa que confunde y contamina.

Las alternativas son variopintas. Lo mejor que podemos hacer es aprender a discernir; es decir, intentar contrastar o comparar con otras fuentes informativas. Ello implica no aceptar todo lo que nos llega, porque un porcentaje alto de mensajes son falacias.

Otra opción es escoger plataformas confiables, oficiales y con firmas de responsabilidad. Y, por favor, no reenviar mensajes anónimos porque nos hacemos cómplices de intereses deleznables. O una elección radical: evitar Internet y las redes sociales, y quedar desconectados.

¡La revolución babélica está presente!