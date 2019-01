Responsables, ¿quienes?

ftinajero@elcomercio.org



Había pensado dedicar estas líneas al estupendo libro sobre la novela ecuatoriana del siglo XX que Alicia Ortega publicó hace poco, pero las horrendas noticias de esta semana me obligan a cambiar de tema.



A esta hora quizá lleguen a millones los ciudadanos que han dictado inapelables sentencias: los violadores de Quito y el asesino de Ibarra deben recibir la pena máxima y los policías que no actuaron deben recibir la sanción que corresponde a quienes no cumplen su deber. En principio, no es difícil que todos nos pongamos de acuerdo en ambos puntos; pero es evidente que el problema aún no se ha resuelto.



Lo que ha conmovido a nuestra comunidad no acaba en la brutalidad de los acontecimientos de Quito e Ibarra. No. En un nivel más complejo, el femicidio de Ibarra tiene un sesgo político porque la reacción irracional de una población desconcertada que convierte la culpa de uno en lacra de todos sus compatriotas, ha sido seguida por las ambiguas, contradictorias e inoportunas decisiones del gobierno y las palabras sueltas de algún funcionario.



Además, hay dos preguntas que no se han formulado: ¿por qué la delincuencia ha crecido en forma tan descomunal en nuestra sociedad, sin que nuestros dirigentes hayan aplicado a tiempo los correctivos suficientes? ¿qué motivos pueden conducir a un individuo a cometer actos que se ubican en el límite de lo humano?



No pretendo tener la respuesta para estas dos preguntas; pero mucho me temo que, en ambos casos, deberá ser el estado quien se siente en el banquillo de los acusados. ¿No es responsabilidad del estado brindar seguridad a todos los miembros de la sociedad, sin discrimen de ninguna naturaleza? ¿No han sido la degradación de los valores y la ruina de la educación las que, junto a la desigualdad económica, han conducido a una gran parte de los miembros de nuestras sociedades a una existencia sin horizontes, cuya desesperanza genera seres violentos, tan violentos como un animal que se encuentra acosado? ¿No es esa situación un caldo de cultivo para el desarrollo de una extensa gama de psicopatologías?



Es en ese punto donde la humanidad se pone a prueba, y fracasa. Vence en ciertos individuos el animal que todos llevamos dentro, como herencia de los más lejanos ancestros. También ellos, en su desgracia, son víctimas de la descomposición social. ¿Merecen perdón? No, pero tampoco merecen el ensañamiento que muchos manifiestan, y menos la xenofobia.



Tampoco los policías incapaces merecen ninguna absolución. Habrá que averiguar qué motivos tuvieron para desoír las llamadas de auxilio y qué fuerzas poderosas paralizaron sus manos, convirtiéndoles en espectadores impasibles del hecho monstruoso que se desarrollaba ante sus ojos. Quizá en su descargo se diga que nunca tuvieron el entrenamiento suficiente.



Por tanto, ¿quién merece la mayor condena en este juicio?