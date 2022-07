Desde hace un tiempo se comenta la grave situación que atraviesan las garantías jurisdiccionales por cómo, ciertos abogados y jueces, las han desnaturalizado. Lo hemos visto en los hábeas corpus, las acciones de protección y las medidas cautelares incorrectamente presentadas y concedidas. Frente a ello, la Corte Constitucional (CC) intenta corregir las malas prácticas. Un ejemplo lo podemos ver en la Sentencia No. 1101-02-EP/22 dictada hace pocos días. El caso trata sobre una empresa que debía más de 6 millones de dólares a la CFN y que quiso obligar a la institución a aceptar una dación en pago vía acción de protección. Es decir, un asunto puramente contractual intentó revestirlo de constitucional. Los jueces concedieron la acción de protección a la empresa y obligaron a la CFN a aceptar la dación en pago. Frente a ello, los jueces de la CC, en una votación 8/9, reconocieron que los jueces de instancia afectaron la seguridad jurídica y la motivación. Además, declararon que la conducta de los jueces, constituyó error inexcusable. Bien por la decisión del alto tribunal de frenar este tipo de actuaciones, que lo único que provocan es afectar al sistema, desprestigiar la profesión y debilitar, poco a poco, las garantías jurisdiccionales. Sabemos que esta decisión no será suficiente para frenar los abusos que se cometen a diario en materia de garantías constitucionales, pero es un importante primer paso. Ahora le corresponde al Consejo de la Judicatura difundir la sentencia y a la Escuela Judicial ejecutar programas para que jueces y abogados puedan conocer cuándo no se está frente a un problema constitucional. Caso contrario, estas prácticas continuarán y el abuso podría ser el inicio de una cruzada para eliminar por completo garantías como la acción de protección. La CC intenta, un caso a la vez, cambiar estas prácticas perjudiciales, pero necesita de las instituciones y de los profesionales del Derecho para conseguir la real finalidad: el respeto a las garantías.