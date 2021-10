¿Resistir o socavar la democracia?

La resistencia y la protesta son derechos fundamentales de todo ser humano y así están consagrados, tanto en los instrumentos internacionales de derechos humanos como en la Constitución de nuestro país. Lo que no garantiza la Constitución es que en razón de esas protestas se paralicen servicios públicos y se destruya propiedad pública y/o privada.

“El simple hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás”, decía John Stuart Mill cuando reflexionaba sobre el principio del daño. “Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o más bien, ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea por un acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos”, concluía.

Sin embargo, en los últimos días ciertos movimientos y organizaciones sociales parecen pensar que la violencia, el vandalismo y la destrucción son instrumentos válidos para hacerse escuchar y conseguir sus objetivos sin reparar en los derechos de los demás. No obstante, más allá de sus razones, en los hechos, la protesta violenta casi nunca es exitosa y, además, el daño que le inflige a la democracia es grave.

Erica Chenoweth, politóloga de la Universidad de Harvard que investiga el fenómeno de la resistencia violenta versus la no violenta y sus efectos en lograr cambios importantes en la sociedad, ha descubierto, a través del estudio de 323 movimientos sociales y de resistencia civil ocurridos en distintas partes del mundo entre los años 1900 y 2006, que la resistencia no violenta presenta menos obstáculos para la participación y el compromiso moral y físico de las personas. Es decir, es más fácil que más gente se una y apoye una protesta pacífica a una violenta, que más bien ahuyenta a los posibles simpatizantes.

En los libros donde ha publicado sus estudios, ‘Why Civil Resistances Works’

(Porque funciona la resistencia civil) y ‘Civil Resistance, What Everyone Needs To Know’ (Resistencia Civil, Lo que todo el mundo necesita saber), Chenoweth también sostiene que los movimientos no violentos tienen el doble de probabilidades de tener éxito que los movimientos violentos y que si al menos el 3.5% de la población se une a un movimiento pacífico de protesta, su éxito es prácticamente inevitable (que, como se señaló, es más fácil de lograr si la protesta es pacífica).

Por otra parte, cuando la resistencia degenera en violencia, ésta no solo viola derechos fundamentales, sino que mina el apoyo público a esos derechos y a las libertades civiles, genera aumento en la simpatía por líderes autoritarios que ofrezcan mano dura, y, por supuesto, aumenta la polarización en la sociedad, todo lo cual socava las instituciones democráticas.

¿Es esto lo que pretenden estas organizaciones y/o sus líderes?