¿Qué es la resiliencia infantil?
La resiliencia infantil es la capacidad de los niños para sobreponerse a situaciones difíciles, adaptarse a los cambios y seguir adelante con confianza. No significa evitar la tristeza o la frustración, sino aprender a gestionarlas y encontrar recursos internos y externos para recuperarse.
El papel de la familia y la escuela
La resiliencia no surge de manera espontánea: se cultiva en entornos seguros y afectivos. La familia es el primer espacio donde los niños aprenden que pueden equivocarse sin miedo, pedir ayuda y volver a intentarlo. La escuela, por su parte, se convierte en un laboratorio de experiencias: cada conflicto, proyecto o reto académico ofrece oportunidades para modelar estrategias de afrontamiento.
Estrategias para fortalecer la resiliencia en los niños
- Nombrar las emociones: enseñar a los niños a reconocer cómo se sienten y a expresarlo con palabras.
- Validar los errores: mostrar que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje.
- Promover la autonomía: permitir que los niños tomen pequeñas decisiones cotidianas.
- Ofrecer modelos positivos: los adultos que enfrentan dificultades con serenidad inspiran a los niños.
- Fomentar la red de apoyo: la tribu (familia, docentes, amigos) es clave para que los niños se sientan sostenidos.
Resiliencia y educación emocional
La resiliencia se conecta directamente con la educación emocional: un niño que comprende sus emociones y sabe gestionarlas está mejor preparado para enfrentar la frustración y buscar soluciones creativas. A largo plazo, este aprendizaje fortalece la autoestima, la empatía y la confianza en sus capacidades.
Un aprendizaje para toda la vida
Educar en resiliencia no es preparar a los niños para que no sufran, sino para que sepan levantarse con esperanza y motivación. En un mundo lleno de cambios e incertidumbre, este es uno de los mayores regalos que podemos darles: la certeza de que, aunque caigan, siempre podrán volver a intentarlo.
Referencias:
Conscious Discipline. (2020, 19 de noviembre). Resilience and Conscious Discipline. Conscious Discipline. https://consciousdiscipline.com/blog/resilience-and-conscious-discipline/