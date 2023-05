Remedo de 'honorables'

Cómo se ha deteriorado la política que tanto dijeron que cambiaban con la llegada de la revolución ciudadana. Liquidaron a los partidos, que habían fallado y estaban en crisis, y prometieron cambios profundos pero fue peor con corrupción. Basta ver los resultados y escuchar a los especímenes que representan al pueblo en la Asamblea, salvo escasas excepciones. Una vergüenza. Reflejan lo que son, que no saben ni leer y han llegado a la ridiculez de persistir en errores ad Infinitum, que no tienen límites y que no contribuyen a solucionar los problemas ciudadanos, que viven angustias y temores por la violencia e inseguridad.

Qué diferencia con políticos de fuste -de diversos sectores, de izquierda, derecha, centro- que hace más de 40 años llegaron a la Legislatura. Daban cátedra de cultura, conocimientos, muy ilustrados y respetados, que convencían con sus discursos a propios y extraños. Ejercieron la fiscalización con aplomo y firmeza.

Ex presidentes y dirigentes de categoría de partidos que eran respetables. Hubo un juicio político del líder del otrora partido respetado y que hoy hacen el ridículo, en contra del ministro de Gobierno, que terminó censurado y destituido. Exhibió pruebas contundentes y se proyectó con éxito hasta llegar a la Presidencia. Ese líder, ya fallecido, fue lapidario hasta con miembros de su partido y hace 19 años (noviembre 2004) a uno de los legisladores actuales le tildó públicamente de extorsionador de tierras, que había pedido plata a miembros de una Iglesia que llegaran de EE.UU. ¿Esos son los políticos aliados que sirven a la Patria?

Este mediocre ambiente político no exime de responsabilidades al Presidente de la República en la conducción del país por falta de liderazgo luego del éxito de la vacunación contra el covid, que se ha debilitado, que ha fallado en la comunicación, que se equivocó en nombramientos anteriores con gente que ni siquiera fue leal con él, pero una cosa es propiciar la desestabilización y otro las rectificaciones urgentes que son imprescindibles.