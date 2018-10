Gobierno, no dubite

Qué mal interpretan los ganadores sus triunfos electorales: el alcalde Rodas no comprendió que su votación se debió al rechazo a quien representaba al entonces presidente Correa.

El apoyo de una gran mayoría de ecuatorianos a la gestión del mandatario Moreno se fundamenta en su inesperada, pero felizmente aceptada, posición opuesta a la corrupción, al cinismo, a la prepotencia dictatorial y a la ruptura institucional que fueron la esencia del gobierno correista.



Ofenden a la opinión pública honesta las actitudes de irrespeto e imposición de las escuálidas hordas residuales de los diez años de hurtos que imponen, con su rapaz conducta, acciones de violencia, cual rezago de omnipotencia, irrumpen en la cárcel para homenajear a un importante presidiario, violador de la ley, y mezclar el cántico de cumpleaños feliz con el estentóreo balido de traidor, traidor, mientras los gobernantes permisibles contemplan y escuchan inermes el desorden y el insulto.



¿Por qué no se escucha una voz de protesta ante la injerencia en la justicia ecuatoriana de observadores internacionales cuyos fastuosos honorarios únicamente pueden ser cubiertos por magnates millonarios y no por míseras donaciones? ¿no es esa una violación a la soberanía legal?



¿Hasta cuándo se prolonga la vergonzosa presencia de la escultura del paladín de la corrupción argentina, ejemplo patético de la deshonestidad grupal oprobiosa?



¿Acaso no es evidente el boicot permanente de muchas delegaciones diplomáticas en que se han mantenido a funcionarios comprometidos con el régimen anterior? Ante la arremetida propagandística internacional, por parte de Correa y sus partidarios, en desmedro del presidente Moreno ¿por qué no hay una respuesta inmediata, que difunda la verdad de lo que fue la década ominosa?



Nos enervaron los innumerables juicios ganados por la prepotencia en forma atrabiliaria, las sentencias pre elaboradas y adjuntadas, sin rubor y descaradamente, al proceso en injusto beneficio del prepotente, sin dar lugar a la objeción y a la protesta. Hoy, en esta nueva era, en que aspiramos a gozar de una justicia independiente, nos sorprende el intento de una asambleísta y de una empleada del despacho del hace poco abogado triunfador absoluto en la defensa del poderoso, de convencer a una testigo clave, para que cambie su testimonio en beneficio del antes imbatible caudillo, hoy justa y finalmente acusado. ¿qué medidas tomará el gobierno ante estas insistentes provocaciones?



El país espera la decisión y las definiciones que justifiquen el respaldo mayoritario a su nuevo líder. La dubitación es debilidad y anula la credibilidad.



La Biblia expresa sabiduría y resume magistralmente nuestro pensamiento cuando manifiesta “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”. Apocalipsis 3: 15-19