Refundar lo refundado

Quienes no conocen como fue el proceso de redacción de la Constitución de Montecristi, que algunos han querido presentar como un ejemplo de “constitucionalismo popular” o producto de una redacción colectiva, se extrañan por el anuncio de Rafael Correa, quien advirtió que, en caso de llegar al poder en el 2025, llamará a una nueva constituyente para reemplazar el texto constitucional que se dijo era para 300 años.

La Constitución responde a dos lógicas distintas: la marcada por el discurso de los derechos, de las garantías, del “buen vivir”, de los límites y objetivos al poder; otra, la que fue pensada para facilitar el ejercicio del poder correísta, que gracias al régimen de transición, los sistemas de selección de las autoridades públicas y la toma del Consejo de Participación, controló a todas las funciones del Estado, convirtiéndoles en extensiones del Ejecutivo; casi todos puestos allí (Fiscal, Procurador, Contralor, jueces nacionales, miembros del Consejo de la Judicatura, jueces constitucionales), por la cercanía al “proyecto”.

Debilitado el correísmo de la mano de Lenin Moreno, reemplazados esos funcionarios, el país ha vivido en una suerte de caos institucional debido a que la estructura estatal no fue pensada para la diversidad, la independencia; funcionaba en tanto podía “coordinarse” bajo un partido, un proyecto, sin ello, la mayoría de instituciones lucen débiles, corruptas, con una sola excepción: la Corte Constitucional.

La composición 2019, que reemplazó a los jueces serviles al poder, hizo que la Corte asuma su rol de guardiana de la Constitución, a momentos excediéndose debido al activismo de algunos de sus jueces, y juezas y por una suerte de garantismo ingenuo que ha debilitado de varias formas al Estado; pero, es claro que no podrán ser acusados de corruptos o de no ser independientes, y es esto lo que molesta a Correa y a sus acólitos: pensar que no podrán hacer lo que quieran por unas reglas que fueron dejadas allí, por ellos, como una fachada.