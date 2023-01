Reflexión electoral

Repetimos, posiblemente hasta el aburrimiento, que uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana en los procesos electorales. Sabemos, por otra parte, que en no pocas ocasiones sus resultados conspiran contra la buena salud del sistema democrático. Lo hemos sufrido varias veces en el Ecuador. Qué se le va a hacer, decimos con amarga resignación.

Por eso la experiencia no me permite ser optimista sobre lo que ocurrirá el 5 de febrero. Estas elecciones se han convertido, aun en los municipios más importantes y en la mayoría de provincias, en una suerte de feria farandulesca cuyos resultados no alterarán el deprimente panorama que actualmente se vislumbra en el régimen seccional. Y es probable que las cosas empeoren.

Siendo entonces tan escaso el atractivo de las elecciones seccionales y nulo el de los miembros del Consejo de Participación, conviene centrar la atención en la consulta que se realizará el mismo día. Las ocho preguntas planteadas se refieren a asuntos bastante variados y, en rigor, algunas podrían no ser indispensables o discutibles. Pero hay, en mi opinión, una pregunta de particular importancia: aquella que, al ser aprobada, le privaría al Consejo de Participación Ciudadana de la atribución de designar a funcionarios del más alto nivel político e institucional. Claro que lo mejor sería que en la consulta se pudiera decidir la supresión del Consejo, pero lo impiden los candados que dificultan las reformas constitucionales. Otro tema para la resignación.

En todo caso, mi reflexión y mi consiguiente opinión es que no podemos perder esta oportunidad. Lo más importante, en la próxima votación, es votar sí en la consulta, aunque no todas las preguntas tengan la misma trascendencia, pero es preferible no confundirse. De alguna manera podríamos empezar a eliminar de la Constitución algunas de las aberraciones que, perversamente, la revolución ciudadana nos dejó implantadas.