Tiempo de reflexión

apachano@elcomercio.org



De pronto América Latina regresó a los convulsionados años de las décadas de los sesenta y setenta, cuando experimentaba con las políticas económicas del proteccionismo, la locomotora y sus vagones, el ahorro forzoso, el endeudamiento público como palanca del crecimiento, los controles de precios, el cierre de los mercados de cambio con sus deformaciones (mercados negros), las limitaciones severas a los movimientos de capitales, la insurgencia de la inflación y el debate de su combinación “optima” con el empleo (la famosa curva de Phillips).



Era un continente inestable, con insurgencias promovidas por gobiernos (uno sobrevive) que no respetan a sus vecinos ni a quienes piensan diferente, con pocas islas democráticas, que buscaba por donde sacar la cabeza; y, por ello daba paso a la creatividad de las políticas económicas que finalmente convergieron bajo el apelativo de “heterodoxas”, para señalar su distancia con la concepción clásica de manejo de los equilibrios económicos, que a pesar de su insistente aplicación finalmente sucumbieron, con resultados de crecimiento mediocres, altos índices de desigualdad (que hasta ahora siguen marcando a la región), enormes bolsas de pobreza y una crónica inflación, que costó muelas sacarla, aunque algunos todavía conviven con ella como Venezuela y Argentina.



Los años ochenta, cuando con esperanza volvía la democracia a muchos países, con Ecuador a la cabeza, esta herencia les esperaba bien acomodada y presta para ponerlos en serios aprietos luego de tantos años de buscar los recodos del desarrollo para acelerar su encuentro con un burbujeante nivel bienestar que pronto se evaporó y le dio la calificación de “la década perdida”, mote que grafica lo ocurrido, pero no distingue las causas que la ocasionaron ni los responsables de su ocurrencia.



En los noventa y lo que va de este siglo, las cosas mejoraron, aunque no para todos, pero si para los que aprendieron las duras lecciones; volvió la racionalidad a muchas economías, se reconoció a la perseverancia, se cuidó la consistencia y los frutos empezaron a recogerse. No faltaron los que se hicieron amigos de Alzheimer y volvieron a sus andaduras. Otra vez, la herencia se agazapó, pero lo hizo con la malicia propia de quienes no son demócratas ni respetan los derechos.



En el mundo de hoy América Latina es diferente. Cambió y para bien. De ahí que pensar que las soluciones se basan en nuevos experimentos, es regresar al pasado superado con mucho dolor. Nadie conoce una teoría del desarrollo que se asiente en premisas bisoñas, pero si en realidades modificadas; y, eso es lo que hay que saber comprender para salvar estos nuevos obstáculos, que más allá de sus oportunistas políticos, tiene raíces que deben ser debidamente comprendidas.