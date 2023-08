Reencantar la política

Aumenta en el mundo el número de personas que no votan, que no creen en la democracia, que sienten aversión por la política y los políticos, que no aprecian las instituciones creadas, que no confían en el sistema.

En los países donde el voto no es obligatorio, acuden a las urnas como máximo el 40% de la población. Y en los países donde el voto es obligatorio, los votos nulos y en blanco obtienen la mayoría, que el candidato más votado. Y ahora, a muchos les gustaría que el voto no fuera obligatorio.

Durante muchos años se luchó por el derecho al voto y ahora la mayoría de la población mundial prefiere no votar. Eso no significa que quieran una dictadura, aunque a algunos les gustaría, o bien una vuelta a la monarquía. Simplemente, la democracia está agotada y es anticuada. Ha llegado a su límite y hay que reencantar a la población con algo diferente.

La mayoría habla de mejorar la democracia, es decir, las típicas reformas que se han hecho desde que se introdujo el voto censitario, luego el masculino, el femenino y las poblaciones indígenas. Pero lo que ha ido ocurriendo es que cada vez la población se ha ido alejando de lo que considera una farsa.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y sigue defendiendo la presencia de los partidos, cuando están totalmente desacreditados en el mundo. El desencanto es tal, que la mayoría no quiere asumir las responsabilidades que implica un cargo o función. Este es el primer paso a darse para revivir a la humanidad.

Durante miles de años, antes de que existiera el sistema piramidal vivimos en un sistema horizontal, en el que todos participaban en la toma de decisiones, en la creación y ejecución de proyectos, en el seguimiento del cumplimiento de lo determinado.

En otras palabras, todos eran corresponsables de su propio destino y de la vida de todos. A esto es a lo que debemos volver, a un sistema de coparticipación, cocreación, coejecución, cooperación y todos los "coos" para hacer posible otro mundo.