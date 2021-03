Las redes: “legiones de idiotas”

No son palabras mías. El destacado escritor italiano, Umberto Eco (fallecido) hace seis años criticó duramente a las nuevas herramientas tecnológicas, el internet y acusó a las redes sociales de haber generado “una invasión de imbéciles, que dan el derecho de hablar a legiones de idiotas”. A su criterio, esto ha promovido a todos quienes se sienten portadores de la verdad, pero gran parte pone basura y mentiras, usan falsedades y hacen daño a la convivencia de una sociedad convulsionada por grandes necesidades, pero que cae atrapada porque gran parte está desinformada. Por ello es necesaria una alfabetización digital, educar en el uso de redes de manera responsable y crítica.

No puede desconocerse la realidad. Los avances tecnológicos y el uso de estas herramientas fundamentales en medio de un mundo dinámico y cambiante, del que no se puede sustraer ni evadir la verdad. Ha sido importante para la sociedad contemporánea el uso de la autopista de la información, pero como en todas las cosas, su mala utilización confunde, distorsiona y genera mucha bazofia.



Las falsedades que circulan en redes sociales empañan su utilidad y su validez, más aún cuando muchos se escudan en el anonimato, sin dar la cara ni aparecer con su identificación real. Más bien crean trolls con la intención de molestar, denigrar o provocar una respuesta emocional negativa en usuarios y lectores y mantener sociedades engañadas, desinformadas, polarizadas y confrontadas. Lo más grave, el auditorio en el que impacta por su ingenuidad, falta de conocimiento y que se evidencia en la réplica que hacen de esas falsedades, conscientes o inconscientemente, pero de manera irresponsable, sin verificar ni comprobar los hechos.



No todo es malo. Hay personajes y mucha gente buena, creíble y responsable que se le sigue en redes, pero también expertos en comunicación negativa (estilo Goebels, ministro de Propaganda de Hittler), que fabrican falsedades. El caso de quienes impusieron las mentiras cuando pasaron 10 años por el poder. Con trolls reflejan odio y acusan a la gente por el hecho de ser críticos y no compartir sus ideas. Esa es la imposición del pensamiento único, que de nuevo amenaza, copiado de sociedades totalitarias (Venezuela, Cuba, Nicaragua) que viven en la pobreza.

En la coyuntura electoral, se ha profundizado el uso de las noticias falsas (fake news), que cambian las declaraciones de los candidatos con mentiras, les endosan cosas que no han dicho, y la gente no puede caer en esos engaños, provengan de donde provengan y hacia quien vaya dirigido. Por ello es fundamental ejercer un voto libre, pero responsable y bien informado, sin caer con ingenuidad en las promesas demagógicas. No se puede votar por quienes mienten y hacen campaña sucia. La gente debe verificar y diferenciar entre la mentira y la verdad.