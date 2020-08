A reconstruir el empleo

Los peores indicadores laborales del país se pusieron primero a disposición de gremios empresariales y luego de la población, lo cual habla mal de la entidad responsable del manejo de las estadísticas del país.

Dicho eso, la encuesta sobre el empleo, que se realizó telefónicamente, puso números a una realidad que se ve a diario en las calles de las principales urbes del país y de la región, donde la informalidad se ha apoderado del espacio público.



En el caso ecuatoriano, entre mayo y junio del presente año, el ejército de desempleados ha sumado 650 000 nuevos miembros respecto a junio del 2019, totalizando un millón de personas sin trabajo. Es la situación más vulnerable en que una persona puede estar, ya que queda expuesta a la explotación de todo tipo.



Esas personas necesitan trabajar para vivir y actualmente no hay mayores opciones en el mercado formal. Eso explica que el subempleo se haya duplicado en el último año, hasta 34,5%. Eso significa que hay 2,6 millones de personas subempleadas, y se encuentran básicamente en las ciudades.



El repunte del subempleo también se explica por la imposibilidad de trabajar las 40 horas semanales y porque los cambios en los contratos laborales han reducido la jornada laboral y también los salarios, incluso por debajo del básico. La definición de subempleado es laborar menos de 40 horas semanales y ganar menos del básico.



El peor efecto de la pandemia se vivió en los meses de abril y mayo. Es de esperar que la situación no empeore y hay signos que muestran aquello. Las desafiliaciones al IESS, que superaron las 100 000 mensuales en abril y mayo, bajaron a 33 000 en junio.



Y si bien se finiquitaron 290 000 contratos de trabajo en la pandemia, también se crearon 130 000, lo cual señala que hay sectores que están en capacidad de reactivarse más rápido, básicamente en el campo agrícola orientado a la exportación.



Para acelerar esa reactivación se requieren flexibilizar la movilidad de los trabajadores, lo cual pasa por una serie de cambios en temas legales y también en capacitación, con el fin de que los sectores económicos más dinámicos y formales puedan absorber a las personas desempleadas, las cuales deberán adquirir nuevas habilidades para poder insertarse en otros sectores.



El Gobierno habla de un acuerdo nacional por el empleo, aunque ha demostrado que no está preparado para conducirlo y ejecutarlo. Los anteriores diálogos nacionales dejaron mucho que desear.



Pero igual o más importante que lo anterior será la inyección de recursos para generar más producción, más demanda y más consumo. En una situación de debilidad fiscal es necesario contratar deuda, pero la sostenibilidad del empleo dependerá de impulsar la inversión privada, dar facilidades para nuevos emprendimientos, firmar acuerdos comerciales, reformar leyes caducas, etc., pero pensando en un escenario post pandemia donde la sociedad sea más justa, solidaria y con más igualdad.