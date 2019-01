Reconstitución con remiendos

La inmensa tarea de reconstituir el tejido de las instituciones demolidas por el caudillismo autoritario de Correa y su proyecto no es fácil.



La velocidad y profundidad de varias acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio fueron, en principio, aplaudidas por una amplia mayoría de ecuatorianos además, con votos en la Consulta Popular, pero luego mostraron sus límites y tropiezos.



Uno de los puntos débiles de la reconstitución está en la misma entraña de la propuesta presidencial, el haber concebido una elección en las urnas para los futuros vocales de ese Consejo fue un error de fondo por varias razones. La primera de ellas es que el diseño del Cpccs fue una de las grandes tácticas tramposas del poder vertical del correísmo para disfrazar su modelo de concentración de poder en una pseudo participación que al final fue una dependencia grosera y sin casi espacio para la diversidad del modelo perverso concebido en Montecristi - y allí siguen circulando en la política nacional algunos de los autores responsables del desaguisado, con otro pelaje, nuevos cargos y discursos. Julio César Trujillo quiso corregir el entuerto con una nueva consulta para suprimir ese despropósito del Quinto Poder o al menos acotar sus funciones pero la complejidad del cambio constitucional no encontró eco.



Otros fallos, acaso de buena fe, fue la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura transitorio. Los primeros desacuerdos entre sus vocales, algún episodio de desavenencias ventilado y la impotencia para evaluar a la Corte Nacional de Justicia y la renovación de los fiscales distritales, dejó trunco el proceso de corregir uno de los temas cruciales del esperpento de concentración de poder, expresión manifiesta de ‘meterle las manos a la justicia’. Esas manos, acaso con otros guantes que disfrazan los dedos sutiles, siguen allí, casi intactas.



Un borrador de la Contraloría pone dudas, y esperemos que ponga pronto nombres de los responsables de los procesos de renovación de las plazas de esa Corte.



Tampoco queda claro el vértigo del Cpccs t ( con dos votos salvados )por nombrar un Consejo Nacional de la Judicatura definitivo cuando varios de los miembros de las ternas fueron cuestionados. No es un buen comienzo ni garantiza para nada la transición hacia un Consejo de la Judicatura independiente, que era uno de los propósitos de esta reconstitución con remiendos.



Hay otros temas pendientes. La selección y nominación de un nuevo Fiscal General, en cuyas oficinas reposan arrumadas varias de las causas de corrupción del anterior gobierno pendientes de sustanciarse. Es tema vital, exige una actuación independiente caso contrario el esfuerzo puede ser fallido.



Otro tema sobre el que hará falta al menos un año para consumarse, es la propuesta de Pablo Celi de crear un Tribunal de Cuentas para superar los límites de la Contraloría. Además, la cooperación de Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y UAFE deberá ser expedita, profunda y transparente. Urge.