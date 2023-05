Recogiendo Leche Derramada

La semana pasada el Ejecutivo remitió a la Corte Constitucional el Decreto-Ley sobre ZEDE y Zonas Francas. Al igual que el primer Decreto-Ley del Gobierno, este segundo, también se encarga de recoger la leche derramada en la reforma tributaria que pasara el Ejecutivo al inicio de su administración. El primero recoge aquello derramado cuando se incrementaron explosivamente los impuestos a la clase media, y este intenta recoger el derrame generado al momento de derogar los beneficios tributarios con los que ya gozaban las ZEDE en el país.

Es correcto, no solo hay esto en el reciente Decreto-Ley, hay también una serie de otras cosas que en mi criterio enredan todo el marco jurídico en torno a este tipo de mecanismos preferentes. Considero que lo mejor hubiera sido hacer una reforma a las ZEDE y no crear algo nuevo.

Si se lee el texto con detenimiento, lo que realmente existe, en adición a la restitución de los beneficios tributarios a las ZEDE, es la creación casi forzada de las Zonas Francas, ya que es una copia casi calcada de las ZEDE solo que con ciertas diferencias de mampostería para justificar su existencia. La mayor diferencia radica en estas Zonas Francas uniempresariales, que lejos de ser una innovación favorable, para mi representan más bien riesgo. Sí, un riesgo de que el mecanismo se degenere al proliferar las de este tipo, distorsionando así las actividades como ocurren en la actualidad y provocando potencialmente al estado un costo tributario desproporcionado. El tiempo lo dirá.

No obstante, pienso en que recoger la leche derramada pudo ser más sencillo, haber ido a lo puntual, dejando de lado todo recelo de conjugar verbos pasados o pretensión de ser los creadores de algo -cuando no hay tal-. Sin embargo, lo que sí se crea, a costas de la restitución de incentivos tributarios a las ZEDE, es un portón que no sabemos a dónde nos llevará. Aunque política no es religión, estas Zonas Francas uniempresariales lucen más bien como un verdadero acto de fe.