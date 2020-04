Recesión prolongada

La gente pobre se contagia y se muere porque no tiene agua ni jabón para lavarse las manos… ni una vida digna ni una muerte digna… y algunos legisladores recaderos pretenden negar la posibilidad de que las empresas ganadoras puedan colaborar con el 5% de sus utilidades y que los que tienen trabajo contribuyan solidariamente para ayudar a los que no tienen nada. Otros políticos obsoletos prefieren una actitud de tómbola navideña y no compromisos claros y justos para atender una situación calamitosa.

Es que las élites no entienden que si no hacemos nada vamos a enfrentar una recesión económica de alrededor del 10% del PIB que disminuirá el empleo adecuado actual y en lugar de que 4 de cada 10 ecuatorianos en aptitud de trabajar que hoy tienen empleo adecuado descendamos a 3, lo que significaría un empobrecimiento estructural que aumentaría la ocupación informal sin seguridad social y sin esperanza.



No piensan que el distanciamiento físico seguirá hasta que toda la humanidad sea vacunada y que por tanto se evitará el contagio huyendo de los lugares concurridos, por lo cual los restaurantes venderán menos, los viajes disminuirán drásticamente, los espectáculos carecerán de espectadores, la movilidad de las personas caerá a niveles mínimos y, por tanto, el comercio de bienes y servicios fracturará el sistema actual afectando a la esencia de la globalización económica que tanto necesitan los países pequeños.



Esto demorará varios años, pues las empresas grandes re pensarán dónde y cómo producir, cómo hacer para prevenir un porvenir inestable, qué seguridades hay para recuperar el nivel de producción de antes de la pandemia y cuándo puede ocurrir esto. Si el Ecuador desciende en un 10% necesitará varios años de fuerte crecimiento para llegar al nivel del 2019. Las decisiones de los inversores cambiarán, la naturaleza de los negocios también, el consumo variará y eso afectará al sector externo de nuestro país.



El proyecto de Ley de Apoyo Humanitario va al encuentro de esta amenaza catastrófica para gente muy pobre, especialmente de Guayaquil que tanto está sufriendo. Tiende a resistir los efectos inmediatos de la pandemia que extrañamente ha golpeado a la población pobre del Ecuador con más dureza que a otras poblaciones igualmente pobres de América del Sur.



Vamos a vivir el auge de la virtualización de las relaciones económicas y sociales, el crecimiento del teletrabajo, de la telemedicina, de la teleducación para lo cual el Estado debe dotar de computadores a todos los estudiantes que no tienen capacidad de aprender digitalmente. Para construir esta resiliencia necesitamos dinero.



Lo contrario es aumentar la desigualdad, la indignación y provocar la violencia política. El Gobierno no puede hacer más por su impericia política y su poca credibilidad. Pero la situación no está para seguir discutiendo mientras los cadáveres golpean la conciencia de los que sobrevivimos hasta ahora.