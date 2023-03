Reacción ciudadana, utopía?

La aprobación del informe para llevar a juicio político al presidente Lasso; los resultados electorales que reconocen a personas procesadas y portadoras de grilletes como autoridades; el enigma del apagón en el CNE; la liberación de personajes involucrados en procesos judiciales; la inseguridad ciudadana por sicariatos, secuestros y asaltos; las amenazas de movilización nacional, toma de territorios y solicitud de renuncia del presidente de la república por parte de la dirigencia de la CONAIE; la incursión del narcotráfico y el apogeo de la corrupción a todo nivel, son entre otros, eventos que hacen noticia y provocan impaciencia en gran parte de la población.

Hay descontento, inconformidad, desconfianza en los diferentes poderes del estado, en la administración pública, en la institucionalidad, que se ha vuelto funcional al poder, ganado en no pocos casos con demagogia y manipulación, en el CNE, que permite candidaturas de personajes con graves cuestionamientos a la transparencia y a la ética, ofensa para la dignidad de los ecuatorianos. Una Asamblea desprestigiada al extremo, incompetente en su mayoría y donde el centro es la discusión política y afán protagónico, más que la legislación con miras a solucionar problemas, económicos y sociales, como el desempleo, la pobreza, la migración. Un sistema de justicia que concede impunidad a los actores de las protestas vandálicas y antidemocráticas de octubre 2019 y junio 2022 que atacaron Quito y sumieron en el terror a todo el país. Un CPCCS que no cumple sus funciones y se consume en el vaivén político sobre su ejercicio o no.

El corrillo enardece, las redes sociales se agitan, las tertulias bullen, sin embargo, no pasamos de eso, puede más la apatía e indiferencia que la acción. La sociedad oscila entre el temor y la comodidad y la reacción ciudadana para parar estos viles, repugnantes y alevosos atropellos a la racionalidad y a la democracia no llegan, se va convirtiendo en utopía.