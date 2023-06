Raíces y Semillas…

Las fotos de rostros en redes sociales, en algunos casos, se presentan con más “luminosidad”, blanqueados por el celular y no por la naturaleza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso, que no nos gusta ver como somos, o peor aún, quienes somos? ¿acaso se busca validación, con un color de piel diferente al natural? Parecería que, vemos en el espejo, solo aquel ángulo que nos agrada, aceptándolo como un engañoso “todo”, cuando en realidad es una “parte”. La foto blanqueada, pretendería alejarnos de la “sombra” que nos persigue irremediablemente, llamada mestizaje, que, en sus diversas y valiosas aristas, combinadas en el tiempo, han ido conformando nuestra identidad, atada a una irreversible herencia cultural ancestral. Las fotos blanqueadas, no solo sería vanidad, sino algo más profundo, vergüenza…, por asociar mestizo como negativo en función de la raza indígena, como si fuese pecado original; cuando en realidad es un complejo social, que nos limita y estanca como país, paradigma que ha significado al final del día, escupir al cielo… Previa a la colonia, existió otra conquista, la de los Incas, los mismos que dominaron una parte importante de américa del sur, generándose un mestizaje con los pueblos locales; posiblemente Atahualpa y Rumiñahui - quienes siendo nuestros - son fruto también de aquello. Atahualpa, el último Inca, al vencer a Huáscar, se convirtió en el soberano del Tahuantinsuyo (del cual fuimos parte); habiendo sido la civilización Inca, la única en sur américa, en dejar una huella de tal magnitud en la humanidad. Si bien, el 24 de mayo de 1822 se dio la independencia, aquella no significó independencia mental…. Mexicanos y peruanos, han avanzado, al aceptar con actitud y orgullo sus orígenes indígenas; tarea local pendiente y fundamental. Así, teniendo en parte, descendencia indígena y particularmente inca, debemos sentir orgullo de dichas valiosas Raíces, que nutren nuestra identidad, a fin de sembrar Semillas de aceptación y auto validación, que permitan - sin vergüenza - proyectarnos al futuro como sociedad. “El que no considera lo que tiene, como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo.” Epicuro.