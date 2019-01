Quito y el mal de altura

daraujo@elcomercio.org



Como la “angustia causada por el enrarecimiento del aire en las regiones elevadas de los Andes” define la voz “sorochi” Manuel Moreno Mora en su “Diccionario etimológico y comparado del Kichua del Ecuador” y señala que la voz procede del maya, de la palabra xorochi, con la que se dice “nosotros hemos sido golpeados o lastimados”, y que ha pasado al español como soroche.



El Diccionario académico la recoge con la acepción de mal de altura o mal de montaña. Algunos de los síntomas son bastante conocidos: baja de presión arterial, sopor, mareos, fatiga, cansancio, dolor de cabeza…



Quito parece castigado por el soroche. A dos meses de las elecciones de alcalde y concejales, se percibe en sus habitantes una especie de mal de altura. ¿Cómo no sentir mareo con 18 candidatos y la proliferación de grupos y partidos políticos? ¿Cómo no sentir sopor, fatiga y cansancio ante los problemas que acosan a la ciudad, como la tortura del tránsito, el mal servicio del transporte público, la hostilidad de quienes se ponen frente a un volante? ¿Cómo no sentir heridas y golpes por la ciudad abandonada e insegura?¿Por la basura y el desaseo? ¿Por las paredes ensuciadas con grafitis insulsos? ¿Por el pavimento de muchas calles en mal estado, las aceras descuidadas y con peligrosas trampas para los transeúntes? ¿Por la contaminación del aire y la contaminación visual? ¿Por el abandono de jardines y árboles y la naturaleza ahogada en el cemento? ¿Por la inseguridad? ¿Por la falta de empleo y la pobreza? ¿Por la poca colaboración de los quiteños para cuidar su ciudad?



También a Quito le afectó la década correísta durante las dos últimas administraciones municipales. El alcalde Barrera perdió la reelección en un voto castigo por la sumisión a los designios del gobierno de la revolución ciudadana. Después, el alcalde Rodas, sin capacidad para imprimir un rumbo, ha sido sobrepasado por los problemas de Quito. La administración municipal es ineficiente, con una burocracia en extremo obesa, y ahora se halla afectada por las acusaciones de corrupción, cuyo signo vergonzoso son dos ediles que asisten con grilletes electrónicos a las sesiones de un Consejo dividido y opaco?



Todavía no conocemos propuestas de los candidatos en las que se vislumbre el horizonte futuro. Quito requiere un cambio radical. Su administración necesita una transformación que le dé eficiencia y un alcalde que genere entusiasmo por la participación ciudadana y que posibilite trazar un nuevo horizonte para la ciudad y encarar con creatividad el inmediato futuro. Sin embargo sobre este se ciernen las sombras de una previsible mayor fragmentación en el Concejo Municipal y un presupuesto con la pesada carga financiera de más de la mitad de los recursos comprometidos para el Metro en construcción.