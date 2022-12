El Quito de Marchena

Pocos días antes de que falleciera hace un mes en su nativa Sevilla, el historiador Juan Marchena Fernández publicó su libro “Quito, 1994, en los Ecuadores de la vida, del tiempo, las cosas”. Fue un producto de dos incursiones de hace veinte años a las entrañas de la capital ecuatoriana, armado de una sencilla cámara, gran curiosidad y sentido de observación.

Observador social penetrante, Juan captó escenas del Quito cotidiano que muchas veces los residentes no valoramos porque están allí, pero lo hizo desde la perspectiva de alguien que no solo busca algo radicalmente distinto, sino que sabe que eso es importante. Mientras hay más de un centenar de libros sobre el centro histórico de Quito llenos de las maravillosas escenas de sus retablos, murales, cúpulas, imágenes con pan de oro, custodias y finos ornamentos, a Juan le interesaba la gente. Y no cualquier gente, sino las personas ordinarias, a veces invisibles, que pueblan el casco colonial y decimonónico de nuestra capital, con las cosas que hacen en su cotidianidad.

Juan capta instantáneas de viejitas vendiendo baratijas, ambulantes ofreciendo chucherías, letreros de chinganas y placas de buses destartalados, gentes conversando en media calle o comiendo al paso “lo que Dios da”, costureras trabajando en plena vía pública con sus máquinas de coser, ciegos tocando música, niños jugando. No fotografió los altares barrocos, sino los quioscos de ventas de comida y enseres domésticos; no captó la “Virgen de Quito” de Legarda, sino unos maniquíes bien usaditos con ropa barata; no le interesaron los elegantes guardias del Palacio Nacional, sino los niños jugando.

Juan Marchena quiso mostrar a la gente de Quito en su austera dignidad, en su cotidianidad alegre y productiva. Para honrar su memoria, la Universidad Andina Simón Bolívar, a la que tanto quiso y sirvió, ha hecho una edición quiteña de la obra, que se presentará el próximo día 14 a las 12:00. Así, este historiador riguroso y fabulador andariego se quedó con nosotros.