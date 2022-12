Quito crece, pero a veces nos falta aprender a plantar

El anuncio de la apertura del Metro de Quito planta una semilla que puede ser cosechada en el futuro. Un sistema de transporte de esta envergadura propone un reto de reorganizar la ciudad con un sentido más coherente. De esto lo saben metrópolis como Madrid o urbes hermanas como Medellín, donde un metro ayudó al desarrollo social e incluso cultural de zonas de escasos recursos económicos y alejadas de los polos de desarrollo.

La capital no ha empezado bien la construcción de un imaginario positivo alrededor del Metro. La obra ha tardado mucho tiempo e incluso ahora mismo no está lista para su operación. Se proclama que el 21 de diciembre estarán abiertas las estaciones, pero no será más que una apertura para las fotos, para que los lugareños conozcan o se ‘eduquen’ de cómo funcionará el sistema. La operación real con los trenes todavía no tiene una fecha. Entre las razones está la falta de un sistema de recaudación.

Por lo visto, los usuarios aprenderán realmente sobre la cultura metro en los primeros meses del próximo año. Ahí se empezarán a ver las respuestas a los desafíos urbanos de si en verdad Quito cambiará a partir de la movilidad. La primera evaluación se medirá con cuántas personas hallan útil el viaje en metro y si

les ahorra tiempo. Si eso se concreta, se iniciarán las conexiones de las formas de uso y desarrollo de cultura metro y seguridad.

Las calles y avenidas de Quito, especialmente las de la zona que los expertos llaman ‘hipercentro’, tienen altos niveles de congestión vehicular en las horas pico. Un buen termómetro del impacto de la reorganización que puede traer un sistema de transporte integral puede ser si los indicadores de tráfico vehicular se reducen e incluso se acentúan las formas de movilidad alternativa. Asimismo, el gran logro será medir, a través de la misma cultura metro, cómo se fomenta la seguridad peatonal para los miles de usuarios que entrarán y saldrán de las estaciones.

La operación de un metro en Quito es una oportunidad para desarrollar la ciudad, pero se necesita que alguien entienda que el ser humano está en el centro de esa operación.