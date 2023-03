Quiebra de bancos en EE.UU.

Dos bancos importantes, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank quebraron la semana pasada, debido a que no pudieron satisfacer la retirada de fondos, porque poseían una cantidad considerable de inversiones de renta fija que han perdido valor por el alza de las tasas de interés en EE.UU. Esta volatilidad afectó también al First Republic Bank y al Credit Suisse , mientras varios bancos vieron disminuir el valor de sus acciones, tanto en EE.UU. como en Europa. Todavía no es posible saber el tamaño del impacto, pero los analistas creen que los grandes bancos resistirán actuando de consuno para proteger los depósitos de los clientes de los bancos, a fin de restaurar la seguridad y confianza en las que se basa la actividad bancaria.

Oportunamente el Presidente Biden ofreció a los depositantes, pero no a los accionistas, cubrir los valores en su totalidad con la intervención del gobierno y de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, lo que impactó positivamente para disminuir el riesgo del contagio a los bancos grandes, que más recibieron depósitos de los inversionistas que retiraron fondos de los dos bancos quebrados. Se espera que mediante una quiebra ordenada los depositantes concernidos pronto reciban sus dineros y vuelva la calma, a pesar de la turbulencia de la economía mundial. Pero queda la experiencia que, cuando la inflación es alta en el mundo occidental, las inversiones de renta fija pierden valor porque suben las tasas de interés.

Estos acontecimientos afectan la confianza dentro de los países ricos y atemorizan a los países emergentes que confían en el dólar como es el caso del Ecuador. Por eso nuestras autoridades financieras y bancarias así como los accionistas de nuestros bancos seguramente están atentos para mantener la solvencia y la liquidez que ahora gozan. Pero también se debe pensar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que han crecido bastante, sean obligadas a cumplir las mismas disposiciones de seguridad que se exigen a los bancos privados y analizar la posibilidad que nuestra institución de seguros de depósitos aumente el valor máximo de protección de los depositantes pequeños del Ecuador.