No queremos recuperar la plata

Pero al cabo que ni queríamos. Igual, tampoco parece ser tan importante. Nuestras arcas fiscales están de lujo. Tan sólidas, tan abundantes y millonarias, que se reporta que hasta el inicio de julio el Estado está con pagos pendientes por nada menos que USD 3,1 mil millones.

Para entender este monto, cuando pensábamos dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, requeríamos que durante 20 años la comunidad internacional pague al país un monto total de USD 3,6 mil millones. Es decir, necesitamos vender urgente un Yasuní entero, y que se nos pague al contado para ponernos al día con los pagos.



No es fácil recuperar el dinero perdido por la corrupción. Para nada. Pero tampoco es imposible. Angola, el país africano, tiene un PIB per cápita significativamente más pequeño que el Ecuador. Nosotros estamos en el puesto 103 en la lista del FMI, ellos en el puesto 129. En diciembre del 2019 se reportó que una campaña de recuperación de 2 años terminó con una recuperación de USD 5 mil millones.



Si soñamos en “ponernos al día”, ese monto nos serviría para bastante más que ello. Para tener más referencias, hasta mayo por causa de la emergencia sanitaria el Banco Mundial desembolsó USD 580 millones, el BID un préstamo por USD 700, el FLAR por USD 418. Esto es apenas un tercio de lo que Angola recuperó de la corrupción.



Otro caso interesante se dio en Guatemala, donde se crearon organismos específicos dedicados a la lucha anticorrupción, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la Unidad de Recuperación de Activos de Guatemala. La Deutsche Welle señaló que “Fueron esas imágenes (la del trabajo de la Cicig) las que devolvieron a muchos guatemaltecos su fe en el sistema legal, la que habían perdido hace mucho tiempo.” La clave estuvo en que estas instituciones tenían un fuerte patrocinio internacional e independencia del poder oficialista. La Cicig fue “demasiado exitosa” – descripción repetidamente usada por la prensa –, tanto así que su desaparición se dio porque el presidente Morales no pudo aguantar más los ataques y tuvo que disolverla.



Aquí se trató de emular el ejemplo con la Secretaría Anticorrupción y la Ceice, pero así como el caso guatemalteco fue exitoso, aquí fue un fracaso. Se señaló que la Secretaría actuó deteniendo y previniendo casos de corrupción. ¿Entonces dónde están los juicios de corrupción en grado de tentativa?



Hay otros mecanismos legales que no se aplican con suficiente rigor y que serían muy útiles para identificar, enjuiciar y recuperar activos. Por ejemplo, la legislación tributaria tiene la presunción de partes relacionadas, las inspecciones patrimoniales del SRI, la investigación de préstamos internacionales sin garantía. En fin, no podemos tragarnos la idea de que no pudimos recuperar, no lo quisimos.