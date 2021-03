Pero, ¿queremos el dólar?

El dólar tiene abrumadora aceptación. Sin embargo, la Asamblea rechazó por partida doble un proyecto de ley de Defensa de la Dolarización.

La urgencia del proyecto es impedir que Andrés Arauz, de ganar la Presidencia, disponga que el Banco Central emita dólares como si fuese el Federal Reserve, iniciando la agonía de la dolarización. Quienes aspiran a favorecerse de los fondos de emisión, argumentan que la ley no debe tramitarse, y así dejar luz verde a Arauz para emitir.

Lo de la emisión y el dólar amerita un recuento. En los 60 el país gozaba de estabilidad macroeconómica. Cero inflación, la cotización del dólar (teníamos el sucre) se mantenía por años. A principios de los 70 el Banco Central comenzó a emitir para financiar el desarrollo. Todo Banco Central emite moneda propia. Se estimularon las actividades productivas, y de su mano surgió la acuacultura. Pero volvieron inflación y depreciación. Los congresos se acostumbraron a aprobar presupuestos desfinanciados y el déficit se lo cubría con crédito del Banco Central. La inflación se fue acelerando, igual la depreciación del sucre. En 1999, cuando inflación y depreciación se tornaron inmanejables, Jamil Mahuad dolarizó y el país retornó a la estabilidad.

La adopción de una moneda extranjera conllevó a renunciar a la emisión monetaria. A muchos economistas no les gusta la dolarización porque priva a las autoridades económicas de una herramienta para calibrar la economía. Lo cual es cierto, pero se dolarizó ante la evidencia que las autoridades abusaron de la emisión y causaron más mal que bien.



La dolarización trajo estabilidad monetaria, pero a un costo: el fisco sólo puede gastar lo que recauda, más el crédito que obtiene, que es lo que toca hacer hoy.



Aquellos economistas a quienes nunca les gustó la dolarización, vuelven a la palestra. Pero como la dolarización es popular, niegan que quieran abandonarla. Pero proponen que el Banco Central emita para financiar al fisco, precisamente lo que la dolarización impide. La emisión estimularía la economía pero con seudodólares que no sirven para pagos internacionales. Por eso el candidato Arauz habla de poner al dólar en cuarentena: nuestros dólares sólo los podremos usar localmente. Los pagos al exterior, como importaciones, viajes, tratamientos médicos, créditos, solo serán posible con autorización. El país se cerraría como ostra. Solo la ‘nomeklatura’ (los privilegiados del régimen) tendría acceso a bienes y servicios del exterior.



Cuando al Banco Central se le acaben los dólares de verdad, no quedaría más que emitir moneda propia y reconocer que nuestra plata en los bancos ya no son dólares sino sucres o pesos. Y que ya no valen un dólar, sino mucho menos.

Los que arrojaron la piedra de la desdolarización, para entonces ya habrán escondido la mano.