1.- Defendamos la democracia: Hoy es un día especial para valorar, defender y proteger a la democracia. Siendo la democracia un sistema de gobierno no perfecto, no deja de ser, sin embargo, uno de los mejores hasta el momento, pese a sus debilidades y, sobre todo, en el caso del Ecuador, por sus constantes pesos y contrapesos, choques y mediciones de fuerza entre el gobierno de turno y la oposición (asambleístas), todo lo cual deriva en la siempre latente ingobernabilidad.

2.- El poder del voto: Por su parte, el voto es el arma, es la espada y el escudo que defienden y protegen al pensamiento en el ejercicio de la libertad de reflexión, decisión y elección, por parte de cada uno de los miembros que conforman la población (sufragantes), lo cual debe darse sobre la base de un esquema de reglas claras y sistema de conteo de votos transparentes y verificables; a fin de combatir aquellas prácticas y tendencias que defienden y se orientan en modalidades en las que se utiliza la democracia como escalera, pero para luego con artilugios pisotearla a fin de perpetuarse en el poder, como es el caso venezolano sin ir muy lejos.

Dentro de ese orden de ideas, debemos entender que la Libertad es y constituye un eslabón fundamental en el progreso de las personas y de las sociedades, todo lo cual, sustentado y apalancado en una verdadera Democracia.

3.- Por un voto valioso y eficiente: Que este domingo nueve de febrero, tu voto sea de esperanza por nuestro país, que el voto sea útil a fin de no desperdiciarlo en función de simpatías en determinados candidatos que bien sabemos que, quizás siendo personas valiosas, no tienen – al momento por lo menos – mayores posibilidades.

Votemos con responsabilidad, con pragmatismo, que lo que nos motive sea construir y no destruir, unir y no separar, que no sea el odio, sino el amor por un Ecuador mejor.

Que nuestro voto valga y cuente… De ladrillo en ladrillo se construye el castillo; consecuentemente, no nos expongamos a que nos arrebaten los votos, y que mañana los que “decidan”, no sean los que cuentan con los votos, sino los que cuentan los votos…