Algo inusual. El papa Francisco, desbordado por la ola de denuncias de pederastia y abuso sexual en contra de sacerdotes católicos, convocó la semana pasada a la cúpula de la Iglesia al Vaticano.

Atendieron a este llamado los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Se escucharon testimonios de varias de las víctimas de abuso sexual. Se mostraron preocupados. Se rasgaron las vestiduras. Sin embargo, los resultados de este encuentro son desalentadores, insuficientes y poco convincentes.



Da la impresión que fue un acto por lavar la cara de la Iglesia ante la opinión pública mundial. Nada más. Yo sostengo que, a más de los abusos cometidos por sacerdotes, el pecado mayor se lo lleva la cúpula de la Iglesia por su débil reacción frente a los casos de abuso sexual y al encubrimiento sistemático que ha mantenido por décadas.



Encubrimiento sistemático no solo de casos de pederastia. Se habla también de sacerdotes homosexuales que, aprovechándose de su rango, obligaban a tener sexo a religiosos de menor rango e incluso de abusos sexuales a monjas, las cuales, en muchos casos, se les indujo a abortar luego de quedarse embarazadas. Terrible pero cierto.



El papa Francisco, tras su reciente visita a Emiratos Árabes Unidos, ratificó lo que acabo de mencionar: “Es verdad. Dentro de la Iglesia ha habido sacerdotes y obispos que han hecho eso. Y yo creo que todavía se hace”.



Y es que las críticas no solo vienen desde fuera sino también desde dentro. La portavoz de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), a nombre de su organización, que agrupa a más de un millón de religiosas, manifestó hace pocos días su “profunda tristeza e indignación por las formas de abuso (laboral, sexual y de género) que prevalecen en la Iglesia”.



Aunque la cita de la semana pasada en El Vaticano no tendrá mayor trascendencia, ya que no se dispuso la obligación de trasladar los casos de abuso sexual a los tribunales de justicia ordinarios o de disponer la expulsión inmediata de religiosos que han abusado de menores, esta falta de concreción no puede atribuirse solamente al papa Francisco. Me inclinaría a afirmar que el Sumo Pontífice prácticamente está solo. Hay una cúpula de poder en la Iglesia y El Vaticano que quiere que las cosas se queden intactas. Esta es la razón por la cual Francisco no ha podido avanzar en los cuatro ejes que se fijó cuando inicio su mandato: finanzas, reforma de la Curia, comunicación y lucha contra la pederastia.



Para la teóloga italiana Marinella Peroni “el verdadero problema dentro de la Iglesia son los hombres, no las mujeres. Es el papel de los hombres el que hace agua”. No obstante, a más de ratificar lo dicho por Peroni, creo que el problema de fondo radica en disputas de poder e intereses de la alta jerarquía de la Iglesia. Hasta que eso no se toque, todo seguirá igual. La purga de la Iglesia son simples apariencias.