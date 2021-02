El pueblo, la cómoda excusa

El más socorrido argumento político es la “voluntad popular.” Es el “amén final” que zanja toda discrepancia. El “pueblo soberano” es el estribillo que se repite en todas partes, el argumento que subsana los desafueros, confiere racionalidad a lo irracional y barniza de legitimidad lo ilegítimo. El pueblo es el comodín del poder, el dogma intocable, la santísima trinidad.

El pueblo es la cómoda excusa, la salida por la tangente, porque: 1.- el pueblo, como entidad concreta y sujeto político específico, con conciencia y voluntad, no pasa de ser una teoría. No existe en cuanto tal. Lo que existe es cada individuo, el elemento humano del Estado, la gente diversa y voluble, que no es una realidad estructurada, con identidad única. La diversidad de las poblaciones, desmiente la mitología del pueblo como divinidad que está por todas partes, y confirma que lo que existen son seres humanos que no se sienten parte de alma colectiva alguna.



Individuos que hacen parte de multitudes inorgánicas, masas, escuchas de discursos y sujetos pasivos de la propaganda, cada cual con su drama y su esperanza a cuestas.



2.- El presunto pueblo es una masa de electores inducidos por la propaganda, apasionados por el carisma de un caudillo, usualmente desconocedores del “proyecto”, de la fórmula salvadora que les proponen. La verdad es que quien pregunta es el que sabe, y quien nada, o poco sabe, es el que responde. Ejemplo, el referéndum de septiembre de 2008. ¿Quién supo lo que se votaba en la Constitución? ¿Quién leyó y aceptó conscientemente semejante texto? ¿Es éste un país de constitucionalistas que conocía ese libro engañoso y declamatorio? Sin embargo, en la votación de ese pueblo, se funda la “legitimidad” constitucional.



3.- Quienes toman decisiones son minorías absolutas, asambleas o personajes que ostentan una presunta representación popular, que proviene de votos igualmente desinformados, o que fueron elegidos por consideraciones emotivas, inducciones derivadas de la propaganda o de los viejos estribillos del cambio, la justicia social, etc. ¿Puede decirse que es el pueblo quien legisla si una ley se vota en el minúsculo foro de una asamblea sin credibilidad? Sin embargo, ese grupo minoritario de legisladores es quien resuelve la bondad o maldad, la justicia o injusticia de una Ley. ¿Puede esa “mayoría”, o la solitaria voluntad del presidente, interpretar lo que es la felicidad, lo que es la moral, el porvenir de cada persona, y lo que se puede o no se puede?

Estos son los grandes problemas de un sistema político que, ahora, en medio del drama sanitario, perturba aún más a la gente, proponiéndole otra vez el sorteo de la felicidad, en ese bingo que apela a la voluntad del pueblo entre la baraúnda de la fiesta mediática de las elecciones.