El próximo diálogo

Pese a todo lo dicho por el Presidente de la Conaie, el diálogo mantenido la semana pasada entre dirigentes indígenas y funcionarios del Gobierno fue un primer paso hacia adelante en el objetivo de encontrar acuerdos en el país.

La fecha del encuentro fue postergada y la instalación de la reunión se hizo con una hora de retraso, pero ambas partes se sentaron en una mesa y tuvieron tres horas para presentar sus visiones sobre lo que necesita el país para superar la crisis y además crecer de manera sostenida y con equidad.

La Conaie no solo es uno de los grupos sociales más importantes del país, también tiene una alta representación en la Asamblea. Eso la convierte en un actor político clave para aprobar las iniciativas del Ejecutivo como el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, de cuya aprobación depende el plan de Gobierno del presidente Lasso.

En un proceso de diálogo es previsible que los resultados tarden en llegar, sobre todo en los temas sensibles. Por eso el inicio de cualquier negociación empieza por los puntos menos conflictivos, dejando para el final los temas más complejos, los cuales requieren más tiempo para encontrar acuerdos.

La Ministra de Gobierno hizo esa pedagogía al señalar las 11 coincidencias en el primer diálogo con la Conaie. Algunas tienen que ver con la realidad y problemática indígena del Ecuador, como estimular el empleo en el sector agropecuario, profundizar la educación intercultural bilingüe o acelerar los créditos para impulsar el trabajo de pequeños y medianos agricultores.

Del lado de la Conaie, en cambio, el diálogo con el Gobierno tuvo dos visiones. Una parte de la Conaie está abierta a seguir dialogando y otra, liderada por el presidente de la organización indígena, Leonidas Iza, no cree en un diálogo si antes no se derogan los decretos sobre el sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles. Iza esperaba que eso ocurriera en la primera reunión. Y como no fue así -como era de esperar-, advirtió con convocar a una Asamblea de la Conaie para comunicar de la poca apertura del Gobierno y tomar medidas.

Un nuevo octubre violento, como el registrado en el 2019, quedó flotando tras escuchar a Iza, quien no quiere un diálogo, sino imponer su visión. Tampoco muestra interés en escuchar otras alternativas como sí lo hicieron los transportistas, quienes inicialmente estaban interesados en una derogación de los decretos sobre el ajuste de precios a los combustibles, pero en el camino fueron redefiniendo su posición y ahora hablan de un mecanismo de focalización del subsidio a las gasolinas y el diésel.

Al escuchar los argumentos de los dirigentes de la Conaie para congelar los precios de los combustibles, la conclusión es que se requerirán nuevas mesas de diálogo.

Muchos dirigentes creen que los mayores precios del diésel y de la gasolina han encarecido los precios de alimentos e insumos agrícolas. Detrás de eso hay problemas estructurales de productividad de los pequeños agricultores, los cuales deberán ser parte del próximo diálogo con el Gobierno.