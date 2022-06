Lo que muestra la protesta

Cuando Iza habla mal de Lasso, cuando Lasso habla mal de Iza, ambos tienen razón. Estos días de protesta reflejan lo que somos, muestran el país que tenemos. Y lo que se ve no es nada agradable: una Asamblea que pasa horas debatiendo sobre un decreto que ya no existe, porque lo que importa es oírse, ser visto; rabias acumuladas que estallan contra el que pasa; decisiones gubernamentales que pudieron tomarse sin esperar el estallido; desprecio absoluto por la legalidad, salvo cuando sirve para aplastar al otro; los derechos usados como arma arrojadiza contra la cabeza del adversario; élites incapaces de ver más allá de su barrio, de comprender la terrible realidad en la que vive buena parte de los ecuatorianos; racismo, mediocridad; cabezas que no razonan, disparan (y no es metáfora).

Y en medio de todo, las necesidades de la gente reducidas a moneda de cambio. Porque los marginados solo importan para adornar el discurso; para construir escaleras que permitan trepar al puesto; para proteger negocios turbios, fortunas construidas desde el narcotráfico y el asalto a los recursos públicos.

¿En verdad se busca resolver los problemas de los más necesitados? ¿O el único objetivo es cambiar de gobierno, buscar la puerta para dejar áticos y piscinas y reinstalar el negocio personal en Carondelet?

Los que pescan a río revuelto solo entienden el Estado como un botín para satisfacer vanidades o llenarse el bolsillo, no como un instrumento de políticas públicas, sean las que sean. Y qué mejor si al frente hay un gobierno débil, con el ministro de Defensa reemplazando al de Gobierno; un gobierno que luego de un año ya no puede explicar sus errores por la inexperiencia y hace pensar, más bien, en ineptitud.

¿Alguien quiere arreglar esto? ¿Alguien quiere entender al otro, aceptar que no tiene todas las respuestas?

Si, como dice el Salvor Hardin de Asimov, la violencia es el último recurso del incompetente, un país que opta por la violencia solo confiesa lo que es.