Este año electoral y bisiesto está sembrado de signos inquietantes. Para empezar, el próximo 2 de febrero, día de La Candelaria, la virgen de las candelas y los esclavos, es una fecha capicúa, que se lee igual de atrás para adelante: 02 02 2020. Si a esto añadimos que según el horóscopo chino toca el Año de la Rata, los más temibles presagios están a la orden del día.

Ello porque los mortales que fatigamos la superficie de este minúsculo planeta que viaja a la asombrosa velocidad de 107. 000 km/h, para no ir a ningún lado, sino volver cada año al mismo sitio, tenemos un gusto atávico por las pitonisas de diverso pelaje, incluyendo caudillos y encuestadores, cualquiera que pretenda aclararnos la incertidumbre del futuro. Y adoramos los números redondos porque permiten ordenar y dar algún sentido al flujo caótico e incesante de los acontecimientos.



Así, cuando nos aproximábamos al año 2000, ese inmenso número redondo que marca las 2000 vueltas de un planeta redondo que además gira sobre sí mismo cada día a 1.600 km/h, aparte de las profecías milenaristas, los científicos estaban realmente preocupados de que todos los sistemas de las computadoras volvieran a cero y, ahí sí, se acabara el mundo. A eso le llamaron el Y2K y no sé bien qué hicieron pero al único que se la acabó el baile fue al presidente Mahuad, tan reivindicado ahora por tirios y troyanos.



Luego, los demonólogos, que brotan subrepticiamente en esta tierra de curuchupas, advirtieron que el número del Diablo, el 666, coincidía con el 6 de junio del año 2006 y corrió el rumor que en la Mitad del Mundo, sitio cargado de energía, donde hoy se incendian los cerros, se realizarían rituales demoníacos. Aunque suene inverosímil, la prensa y la policía se hicieron presentes y a un adolescente vestido de negro que discurría shuavemente volado se le fueron encima, micrófono en mano, a inquirirle si era satánico.



Pobrecito, la pálida que le causaron sí que debió ser satánica, mientras la verdadera conjura del siglo XXI se incubaba en la campaña presidencial de un monito simpático, educado en Lovaina, que seguía creciendo en las encuestas. Nadie advertía, tampoco, en España y EE.UU., la burbuja inmobiliaria que estallaría en el 2008. Sí, resultó una década perversa para Ecuador, aceitada desde la sombra por la cínica Odebrecht… ¡que pretende cobrarnos 180 millones de dólares!



Ahora, una adolescente nórdica de mirada imprecisa, llamada Greta, se yergue a denunciar que nos estamos yendo literalmente al diablo. Ya no se trata de una profecía pues ahí están los incendios de la Amazonía, agravados por las grandes empresas agrícolas auspiciadas por Bolsonaro, y los fuegos cíclicos de California, Valparaíso y esa Australia que arde entera mientras en el CNE se siguen cocinando a fuego lento fraudes electorales. Veremos en qué termina esta vaina.