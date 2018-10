El principio de la autoridad

El principio de autoridad y el arte de mandar son los sustentos reales del poder; son su mayor virtud y su peor peligro. De ellos deriva la obediencia; son las raíces del orden y también la fuente del abuso y la opresión.

La ley es la forma racional que inventó la civilización para conciliar la libertad con la seguridad, para hacer posible que convivan las potestades del Estado con los derechos de las personas.



Perder autoridad significa entrar en el terreno pantanoso del descrédito de la legitimidad. Es que el poder tiene que justificarse cada día y cada hora, y tiene que hacerlo dando pruebas de su presencia y eficacia, de su honradez y respeto a la ley; tiene que hacerlo procurando que los agentes uniformados sean policía respetable, que los jueces sean magistrados confiables y eficientes, que los ministros y más funcionarios sean, efectivamente, servidores públicos, y no simples voceros de las excusas del gobierno.



La pérdida de autoridad genera desorden e incertidumbre, y abona el terreno para que prosperen las tentaciones de hacer justicia con mano propia. La pérdida de autoridad trae consigo el retorno a la barbarie de tumultos desbordados de pasiones e iracundia. Posorja ya no es solamente el nombre de un lugar de pescadores, en un capítulo más de la historia tenebrosa del linchamiento y del desprecio a la civilización. Es, además, el terrible testimonio de que “el pueblo”, esa entidad abstracta en cuyo nombre se gobierna, esa excusa ideológica del poder, es también una multitud desenfrenada, primaria, habituada a trampear la ley. Posorja es la radiografía que nos negamos a ver.



El Ecuador ha entrado a un peligroso escenario en el que el drama de los cotidianos escándalos de corrupción, tiene como telón de fondo la pérdida de autoridad y la persistente burla a las instituciones. Se está afianzando el desencanto y la frustración, y se evapora la esperanza de que, tras años de quebranto del Estado de Derecho, tras una década de exaltación populista, podíamos aspirar a un régimen que restaure el respeto a la autoridad; que seríamos capaces de distinguir entre el miedo al desplante y la persecución, y la confianza en la ley; que era posible tener un Estado que no solo sirva para cobrar tributos y hacer anuncios sobre la llegada de la felicidad, sino, que, además, sea un instrumento que permita vivir en paz.



Cualquier noticiero que se mire o entrevista que se escuche, es una evidencia del desangre físico y moral del Ecuador, de la burla a la autoridad, del sarcasmo en que se ha convertido la política, de la medianía en que vivimos sumergidos, y de la terrible constatación de que seguimos actuando en el escenario internacional como república de papel.



Y este, ciertamente, no es, no debe ser nuestro país.