Un amigo intelectual que lee, entiende y es solidario conmigo, hace pocos días me sugería que ya no hable de Maduro, Ortega, Correa y otros especímenes del autoritarismo. Le dije: imposible no hablar de los primates del siglo XXI, pues, han destruido sus pueblos con la retórica agonística, atribuyendo todos los problemas al imperialismo, renegando de la democracia que les permitió acceder al poder, y desde dentro la devastan, inspirados en los modelos absolutistas.

Y considero no estar desacertado. Con la disculpa con los gorilas y chimpancés; parientes más cercanos a los humanos. Ellos tienen inteligencia, sentido de familia, viven en grupos sociales estables, protegen a sus crías y resguardan a los débiles, vigilan su crianza, guardan recuerdos por largo tiempo, aprenden lenguas por señas y signos, se comunican con personas, se recrean, juegan, y desarrollan sorprendentes habilidades cognitivas. Los chimpancés evolucionan mientras los primates del despotismo involucionan.

Maduro dice: «estamos construyendo la nueva democracia del siglo XXI. Los modelos democráticos burgueses representativos están agotados. Los pueblos no los quieren. Son modelos de manipulación, de engaño, de farsa. Nosotros queremos construir un modelo auténticamente humano». Imagínense semejante bestialidad.

Maduro se extravió de la democracia y la razón se extinguió. Intolerable al extremo. Desprecia la condición humana que le es ajena. Interactúa con los criminales, matones y mafiosos. Se ha inventado una sociedad sin el derecho a elegir y sin alternancia. La agresión y terror es su única conducta. Repele y niega la civilidad.

Hace del poder un maridaje entre el atropello, sin reglas que no sean la red de enriquecimiento ilícito, el lavado, la violencia y la corrupción. Complicidad con los cárteles transnacionales y la economía criminal. Desprecia la diversidad y desconoce el bien común. Su estrechez mental no da para más. Se ha robado los votos con inmoralidad.

¿Cuál es la nueva democracia para Maduro? ¿sin elecciones ni representación?, ¿el poder concentrado y absoluto?, ¿sin instituciones y controles?, ¿el poder feroz y perpetuo que ignora lo humano? La nueva democracia de Maduro son las dictaduras del siglo XXI. Lideradas por orangutanes que acceden al Estado utilizando las puertas del pluralismo, luego descuartizan las instituciones, se apropian de lo público y quieren permanecer ahí por la fuerza y por siempre.