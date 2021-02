¿Y la presunción de inocencia?

Lucas es un profesor de guardería muy querido por los niños con los que trabaja y por sus colegas y amigos. Es, a todas luces, un miembro respetado en su comunidad, hasta que, por un mal entendido, es acusado de abuso sexual y entonces todo cambia: lo despiden de su trabajo, sus amigos le dan la espalda y las personas de su entorno lo repudian, dispuestos a darle caza. Todo sin haber siquiera puesto un pie en un juzgado.

Esa es la trama de La Caza (Jatgen), película del director danés Thomas Vinterberg que pone el dedo en la llaga sobre uno de los males de nuestro tiempo: olvidar la presunción de inocencia. Este es el argumento de una película, pero sucede mucho en la vida real, en la que, además, las redes sociales contribuyen a la “cacería” de personas acusadas de diferentes delitos, sin que, en muchos casos, ni siquiera hayan sido juzgadas o que ya fueron absueltas. Pasa, por ejemplo, con Woody Allen, acusado en 1992 por supuestamente haber abusado de su hija adoptiva, lo que no pudo ser demostrado, pese a lo cual es víctima de una permanente “cultura de cancelación” por algo que ni judicialmente pudo probarse. Una persecución que probablemente no termine ni aún después de que haya muerto, como lo narra Edu Galán en su libro El síndrome Woody Allen.



La presunción de inocencia es esencial para la vida en sociedad y ya tenemos antecedentes desde el siglo VI cuando en el Código de Justiniano se decía que “todos los acusadores entiendan que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por testigos probos o por argumentos concluyentes”. En Ecuador está consagrada en los instrumentos internacionales de DD.HH. de los que somos parte y en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución que dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.



No obstante, muchas veces esta presunción no es válida para quienes están “seguros” de la culpabilidad de alguien y que no necesitan más prueba que una afirmación condenatoria y, en consecuencia, contribuyen a su linchamiento social por actos que no han sido demostrados. Ahora, es evidente que eso sucede, así como los linchamientos físicos de supuestos delincuentes, porque la gente se siente desamparada frente a un Estado que incumple su función de protegerlos. Sin embargo, ¿debe ser la respuesta la de hacer justicia por propia mano o es mejor hacer esfuerzos para que el sistema funcione? ¿Soluciona algo destruir la vida de una persona con sustento en afirmaciones sin probar? ¿Es eso justicia?



Al final de La Caza, y aquí viene un spoiler(revelación), se aclara el mal entendido, pero la vida de Lucas nunca volverá a ser la que era porque el linchamiento del que fue objeto le ha dejado una marca permanente.