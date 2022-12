Entre las varias mentiras cerdosas que sostuvieron el relato correísta, una que suele pasar desapercibida es esa que proclama al Ecuador como “Potencia Turística”.

No cabe duda de que, si de condiciones para serlo se trata, nuestro país las tiene de sobra; pero cualquiera entiende que el tema no está solamente en tener un archipiélago fuera de serie, paisajes fantásticos o gran variedad de atractivos, desde las playas hasta la selva o las altas montañas.

Lo fundamental está en eso que buscan quienes quieren ver esas maravillas: facilidades, infraestructuras, niveles de servicio y seguridades mínimas sobre cómo desplazarse, dónde pasar la noche o ante quien acudir en demanda de información.

Y parecería que esto no está en la mente de las autoridades a cargo del asunto o, al menos, no como un proyecto nacional, sino como una serie de iniciativas aisladas y contados casos de éxito. Hay, sí, eso que les encantaba a los hermanitos Alvarado: grandes campañas publicitarias, bonitas imágenes y frases de relumbrón, pero a la hora de recorrer el Ecuador, los viajeros tropiezan con no pocos problemas.

¿Han tratado, por ejemplo, de utilizar el internet para contratar servicios turísticos? A veces resulta, algunos funcionan bien, pero en gran cantidad de casos las páginas están desactualizadas, nadie contesta o acabas convencido que lo más seguro es el teléfono. Las certezas no existen; uno puede reservar una habitación y a la semana le dirán que ha habido un error y que en realidad el precio es más alto; “pero no se preocupe, no le vamos a cobrar por cancelar su reservación”.

Salvo excepciones que no modifican la realidad, las cosas se manejan, por lo general, con una absoluta falta de seriedad, a la bartola y como salgan. Y aunque resulte una perogrullada, lo único que se consigue con la falta de seriedad es que no se nos tome en serio y que, a la larga, sacrifiquemos nuestras posibilidades en aras de una feliz mediocridad.

¿Potencia turística? ¿En serio se lo creen?