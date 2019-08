El humano es un ser horrible (mezquino, cortotermista…), pero sobre todo es un ser bobo. Por ejemplo, sin duda como consecuencia de la civilización humana la Amazonía brasilera y boliviana ardió (independientemente de que los incendios hayan sido provocados o no); afectando uno de los pulmones que posibilitan la vida sobre la Tierra.

Es difícil entender el comportamiento de la masa humana. Parecería que se empecina en hacerse daño. Así, en mi desesperación (léase bien, desesperación) por encontrar alguna lógica a esas conductas colectivas tan auto lesivas, he identificado algunos criterios que me ayudan a comprender el caos. Los individuos malos (aquellos que obran totalmente al margen del bienestar colectivo) son menos cobardes que los buenos. Eso me explica un sinfín de bandazos que no deberían darse.



Fernández de Kirchner les robo hasta el alma a los argentinos (por no explayarme en todos los indicios de crímenes), pero ganó las elecciones primarias. La gente imputa el retroceso en el bienestar a Macri. No solo eso, Argentina está al borde de hacer un nuevo default (no pagar la deuda externa) y también lo acusan al actual Presidente.



Post hoc ergo propter hoc, es la locura que operó en las cabezas de los gauchos. Se trata de una falacia que distorsiona el juicio de la opinión pública, quiere decir “Después de eso, pasó esto; entonces eso debe causar esto”. Si un gallo canta y luego sale el sol, entonces el canto del gallo causa que salga el sol.



No digo que Macri sea maravilloso, tampoco abogo por medidas de derecha. Pero sí sorprenden los problemas financieros tomando en cuenta la austeridad que se impuso al país. Eso dice mucho de la situación desastrosa generada por el populismo; donde se gastó sin límite precisamente para dar pie a enormes desvíos por corrupción.



Entonces un escalofrío me recorre el espinazo. Son múltiples veces que escucho frases como “Con Correa estábamos mejor”. ¿No se les ocurre pensar que precisamente el ahora prófugo desistió de su reelección – que tanto la había trabajado – porque sabía que no habría de dónde pagar salarios? Los movimientos económicos no tienen un resultado inmediato. Pensemos en el tiempo que tarda en rendir inversión responsable en educación (aquí dilapidamos la plata en Escuelas del Milenio plagadas de indicios de corrupción, que resultan inoperantes).



Décadas transcurrirán antes de que se entienda la amplitud del desastre causado por la mega corrupción de los socialismos del siglo XXI. Generaciones pasarán antes de que se paguen las deudas contraídas con China. Probablemente los responsables estarán ya muertos (algunos sin haber pagado una pena, y dejando a sus familiares permanentemente enriquecidos). Y, en ese futuro, la gente culpará a los individuos que entren en funciones.



