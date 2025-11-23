Portugal no es Bangladesh

André Ventura, líder del partido “Chega”: un “Basta” que suena a portazo histórico, crece como maleza en las grietas del desencanto, ha decidido “latinoamericanizar” la política portuguesa, transfigurando un Parlamento de voces prudentes en un coliseo digital donde los gladiadores ya no empuñan leyes, sino teléfonos. Su estrategia nace de una ficción demográfica, de su cruzada antimigración, un veneno que pudrirá los órganos de la economía. El ascenso de Ventura exige un Portugal más pequeño, más miedoso.

Populismo a la portuguesa

Ventura ha dinamitado el viejo “pacto de caballeros” de la política lusa. Ha arrastrado a sus adversarios al lodazal de la viralidad, obligando a partidos históricos: PS y PSD, a desnudar su moderación para convertirse en actores de un circo estridente. Ya no se buscan soluciones, sino los 30 segundos capaces de humillar al contrario. Ventura dirige la función, reparte indignación como si fuera pan bendito, mientras tanto los problemas reales crecen y oscurecen la calma del país.

¡Esto no es Bangladesh!

Es un timo lingüístico, una estafa de feria. Su campaña permanente se sostiene en un anzuelo envenenado: “Esto no es Bangladesh”. Un mantra fabricado para alimentar el miedo al inmigrante en una nación que lleva siglos emigrando. La comunidad indostánica: India, Pakistán, Bangladesh, Nepal; representa menos del 6% del total de inmigrantes en Portugal, una fracción discreta, muy por debajo de brasileños y caboverdianos. Pero Ventura necesita gigantes donde solo hay sombras.

El califato imaginario

Estas comunidades son laboralmente activas y aunque diversas religiones las atraviesan, no poseen ni la masa crítica ni la intención —al menos en el presente— para imponer leyes anticristianas, como ocurre en Francia o el Reino Unido. Ventura vende quimioterapia para un cáncer que él mismo quiere incubar. Sin embargo, ese cáncer podría llegar a existir si la migración no se regula con sensatez. Él opta por exacerbar el miedo hacia una población que, lejos de soñar con un califato imaginario, es un pequeño motor silencioso que apoya la economía.

La antimigración es un lujo caro



La propuesta de Ventura de crear una policía dedicada a la caza del migrante y endurecer las fronteras, equivale a abrirse las venas para comprobar si la sangre es roja. Él sabe que el miedo cotiza más que la esperanza. Pero los inmigrantes aportan un saldo neto positivo superior a los 2.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social. En un país envejecido, son el respirador artificial de las pensiones.

Si se criminaliza la inmigración, Portugal no ganará fronteras impermeables, sino una fuga de capital humano y una renuncia silenciosa a venir. El migrante es móvil por naturaleza y muchos ya se están yendo. Ante un Estado policial, esa mano de obra simplemente cruzará a España o Alemania.

El rey que rehúye el trono

Electoralmente, el techo de Ventura es duro y frío. Su rechazo entre los moderados le impedirá conquistar la presidencia, un cargo históricamente reservado a mediadores, no a traficantes de pólvora. Pero su destino podría ser aún más tóxico.

Su candidatura le regala más cámaras, más micrófonos, más sombra sobre el tablero político. “Chega” crecerá lo suficiente para impedir cualquier mayoría absoluta y Ventura adquirirá la facultad de derribar gobiernos, condenando a Portugal a una campaña electoral perpetua, esa en la que él vive, respira y goza. Es el genio que se niega a volver a la botella.

Vende humo con rótulo de oxígeno a un electorado nuevo, adicto a las pantallas y a las mentiras convertidas en verdad por los likes. Acumula poder, sí; pero su éxito es inversamente proporcional a la prosperidad del país. Regular la migración es necesario, claro, porque llenarse de delincuentes puede convertir a Portugal en otro Ecuador. Pero Ventura prefiere los incendios.

Se busca la salvación

Ventura será cada día más famoso, más poderoso, más inevitable; mientras Portugal se volverá más viejo, más vacío. Es el hechizo perfecto: una maldición que se disfraza de promesa, un abrazo que asfixia, un oasis que retrocede mientras el desierto avanza. Y en el centro: un brujo incapaz de preparar el antídoto para su propia toxina.

Ventura no está salvando a Portugal de convertirse en Bangladesh; está empujando al país a ser un museo de recuerdos. Una nación pura y ordenada al borde del infarto, donde Ventura será soberano absoluto de la nada, y el último joven en marcharse será quien apague la luz.