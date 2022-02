¿Por qué tanto escándalo?

En estos días circularon en redes sociales dos videos en que ciertos “periodistas” acosaban a sus respectivas colegas en sus programas. Los videos dejan ver varias aristas de este grave mal que aqueja a la sociedad. Por cuestiones de espacio me voy a referir solo a dos.

La primera tiene que ver con la normalización del acoso. Puntualmente en el programa deportivo, la periodista se siente agredida, busca cambiar de tema por dos ocasiones, su expresión corporal claramente denota rechazo a la situación, pero ella no alcanza respaldo de ninguno de sus compañeros. Ellos están en mofa, les divierte la “broma”, insinúan medicamentos para la disfunción eréctil. Los hombres periodistas normalizaron el acoso, no hay nada de malo en “piropear” a una bella mujer.

La segunda es la reacción de la sociedad frente al acoso. Si bien un grupo importante de la sociedad, hombres y mujeres advierten y rechazan el acoso, lamentablemente también existen personas que exigen de la víctima una actitud altiva. “Que se defienda”, “Que se dé su lugar”. Me pregunto: ¿cuando somos víctimas de un robo, se nos pide que nos defendamos? No estoy diciendo que las mujeres no seamos valientes, que no seamos capaces de alzar la voz frente a una injusticia. Todo lo contrario, la valentía y fuerza de las mujeres se verifica en la historia misma de la humanidad, una verdad incuestionable. No obstante, no es empático, ni racional pedir a una mujer que se defienda. Quienes nos piden que nos defendamos no entienden que el acoso nos paraliza, nos inhibe, nos afecta, nos impide actuar por temor a las consecuencias.

¿Por qué las mujeres hacemos tanto escándalo frente a estos hechos? ¿Por qué no nos quedamos calladas? Las respuestas surgen inmediatamente, porque hemos estado calladas siglos, porque es hora de poner un alto a la violencia, porque hoy más nunca debemos alzar la voz para denunciar que igual que los hombres merecemos una vida libre de violencia.