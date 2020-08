‘Polla’ para candidatos

Es necesario utilizar la vieja artimaña estudiantil de “la polla” para trasmitir a los candidatos que pasen a la segunda vuelta algunas sugerencias. Ganar en la primera en el Ecuador es casi imposible por la fragmentación del escenario donde los pequeños aspirantes como polillas carcomen e impiden que un primer resultado proclame el triunfo final. Para los dos escogidos, uno de los cuales será el futuro mandatario, pueden ser importantes algunas sugerencias.

Primero, comprender moral y políticamente que son representantes y no elegidos por los dioses. Mientras más se afirmen en esa convicción comprenderán que: el poder primario y natural no está en la Constitución está en los otros, en los representados. Es comprensible, pues es muy difícil dejar de ser divinos; por lo tanto, deben alejarse de los asesores que venden poses y artificios. Hay que encargarles que se dediquen a elaborar mañas y malas palabras para el nunca completo “Diccionario del idiota”. Ellos confunden el ropaje con el vestido auténtico. Sin perjuicio de que el candidato elegido presidente sea un gran orador, los tiempos del aquí y el ahora, valorizan más lo que se dice que como lo dice. El presidente hablará por excepción. Solo después se supo lo que eran las “sabatinas”. Qué escondían, cuánto costaban y los réditos que generaban. En el Ecuador fueron una versión libre del Pájaro Loco y varios especialistas afirman que eran una imitación de la oratoria de Hitler. Mussolini o cualquier similitud con los arquetipos propagandísticos de Goebbels. Con esa lección, la palabra del presidente debe ser excepcional, solo justificada por circunstancias ineludibles. Que hablen, se contradigan o divaguen otros: algunos ministros o asesores.



El tercero es un consejo maquiavélico. Es indispensable que el círculo íntimo de gobierno sea integrado por diferentes y contrapuestos personajes; además, no por posibles sucesores. Llegará el momento en que hay que despedir a uno de cada bando. Siempre será importante recordar lo que sucedió en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. La tensión entre el área liberal económica y la social llegaron a un punto peligroso. No hubo otra opción. Salieron Roberto Dunn Barreiro y Mario Rivadeneira Traversari.



Finalmente, la política es representación. Si no se representa está perdido. La impostura se notará tarde o temprano. No diga siempre lo que piensa -sería absurdo- pero lo que diga deberá ser lo más parecido a la verdad.



No intente ser otro. Hará el ridículo. Si toda la vida has vestido bien, no aparezca en público como papagayo, o disfrazado de aborigen, con plumas y colmillos colgantes.



Los grandes políticos han sido quienes han logrado hacer coincidir, o por lo menos aproximar, lo que son con lo que representan. Entrar al poder y salir del mismo debe tener la misma tónica; es decir, convencido del deber cumplido; por ende, caminar por las calles, sin grilletes, con o sin bastón.