Política y Twitter

Muchos hemos sido testigos o parte de controvertidos y candentes debates en Twitter, en donde análisis serios se mezclan con ironía y sarcasmo y con insultos, muchos insultos.

También se puede ver en esa red social que ciertos temas o personas se convierten en “tendencias”, es decir, en tópicos sobre los que sus usuarios están discutiendo vehementemente, pero ¿es Twitter realmente una muestra fiel de lo que piensan los ecuatorianos? Veamos.De acuerdo con el capítulo 3 del reporte “Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia” elaborado por el Latin American Public Opinión Project (Lapop) y el Grupo de Análisis Político 50+1 Ecuador, denominado “Redes sociales y actitudes sociales en América Latina y el Caribe”, en realidad, las redes sociales más populares en Ecuador son Facebook, con un 66.9% de la población en edad de votar utilizándola y WhatsApp, con un 60.2 %. Twitter es utilizada apenas por el 11.2%.



Por otra parte, WhatsApp es la red social que se utiliza con mayor frecuencia, con 82.3% de usuarios usándola a diario; le sigue Facebook con un 54.7%; y, Twitter, nuevamente está al final con un 31.4% que ve contenido a diario en esa plataforma, mientras que el 35.5% lo hace algunas veces a la semana. Así, Twitter no solo es la red social menos utilizada por los ecuatorianos, es también a la que sus usuarios ingresan con menor frecuencia. De esta forma, si usted tiene, digamos, unos cien mil seguidores, unos sesenta mil no están muy pendientes de sus tuits.



Pero ¿quiénes son los que usan más las redes sociales en Ecuador y para qué? El usuario promedio es joven, vive en zonas urbanas y tiene más riqueza y mayor nivel educativo; y, son los usuarios de Facebook y Twitter quienes tienen mayor propensión a ver información política de forma regular. El 25.9% de usuarios de Facebook reportan ver información política diariamente en esta plataforma, mientras 40.8% la ve algunas veces a la semana. Una proporción similar de usuarios de Twitter (20.9%) indica que ven allí información política diariamente, mientras que 34.3% lo hace algunas veces a la semana.



Así, se ve que si bien Twitter es una red social en la que se discute mucho de política, no representa en realidad la opinión general del país, por lo que no es recomendable dejarse llevar por lo que ahí se manifieste, peor para hacer campaña electoral, o menos, para formular políticas públicas.



Si usted quiere profundizar en este y otros temas relacionados con la cultura política del Ecuador, puede acceder al informe completo y a los datos de las encuestas en la página web de Lapop. Seguro no dejará de enfrascarse en acalorados debates políticos en Twitter, pero ahora lo hará con datos certeros.