¿Política sin políticos?

Con las elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, las candidaturas empiezan a brotar como hongos, gracias a un sistema político construido para que el acceso a los cargos de elección popular no sea el resultado de una carrera política, sino un mero ejercicio de notoriedad y oportunismo, de simple habilidad para crear franquicias electorales, o valerse de ellas. Curiosamente, es un sistema que premia políticamente a los discursos que repudian la política.

Un ejemplo reciente: Jéssica Jaramillo lanza su candidatura a la Alcaldía de Quito diciendo “basta a los políticos”; en otras palabras, se identifica como contraria a ellos, como no política, y con eso arranca su campaña … política.

Este procedimiento se basa en una solemne mentira, esa que pretende que quien se candidatiza no ha pensado en entrar en la lid electoral, participa en ella casi a pesar suyo, como una muestra de responsabilidad o compromiso o, incluso, porque es el pueblo el que se lo pide, y no puede negarse a servir a la colectividad.

Es una mentira porque la candidatura, en realidad, no apareció de la nada, sino que fue construida paso a paso, con actuaciones pensadas para hacerse conocer, para ganar una base de votantes. La vía que se recorre parece no tener relación con “los políticos”, pretende estar alejada de lo electoral, pero apunta a eso. Las campañas cívicas, el manejo de fundaciones, el trabajo social, ciertas formas de periodismo, acaban siendo, a la larga, un modo solapado para construir un vulgar engaño, cuyos protagonistas terminan al mismo nivel de aquellos a quienes critican.

Volvamos a Jéssica Jaramillo. Su campaña contra el alcalde Yunda, sin duda una campaña política, no ha sido, ahora lo vemos, ni una muestra de desprendimiento ni un mero ejercicio de compromiso cívico. Claro, todos tienen derecho a participar en una elección pero, si lo hacen, deberían asumirse como políticos; |que no me vengan con los cuentos del desinterés ciudadano.