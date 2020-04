Diego Almeida Guzmán

Columnista invitado



En su Enciclopedia de la Política, el presidente Rodrigo Borja conceptúa a la política como la ciencia de la síntesis y de la conciliación de los intereses contrarios para dar unidad, en medio de la diversidad, al cuerpo social. Al desarrollar esta idea, sostiene que la persona si bien desea tener su propia forma de vida, siendo que la existencia en comunidad le es ineludible, en tanto el individuo aislado es una abstracción, le corresponde a la política concertar tales dos tendencias: la individualidad con la subsistencia en sociedad.

Sófocles afirma que un estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.

Por su parte, Platón al exponer su teoría política defiende la necesidad de que exista una conexión copulativa entre la política y la ética.

El Journal of Personality and Social Psychology (1999) expone un interesante estudio sobre el denominado Efecto Dunning-Kruger. De conformidad con éste, las personas reflejan una marcada tendencia a sobrevalorar sus propias habilidades, producto ello de su ignorancia que las lleva a arribar a conclusiones erradas. La vanidad, afirma esta tesis, les impide tomar conciencia de su incompetencia, y sopesa negativamente en su habilidad cognoscitiva para reconocer su impericia.



Todo lo anterior obliga a algunas reflexiones sobre la política ecuatoriana y sus actores. Remontémonos solo a octubre del año pasado y a los acontecimientos de las últimas semanas. Existe en este período un paralelismo evidente: los cálculos políticos están muy por encima de las conveniencias del país.



Así, la inhabilidad para conciliar, la insolencia fruto de la rudeza intelectual y la carencia de la indispensable ética en el interactuar público, están llevando al Ecuador, si es que no estamos ya en él, a un foso social y económico que arruina a la nación.



El Ecuador sensato, aquel honesto, el mismo que anhela el bienestar común, que es la mayoría, ese país que vive al margen de los recuentos politiqueros de unos pocos se encuentra en la forzosa obligación de exigir de sus representantes un actuar al menos responsable si no inteligente.

Con la justicia ya se dio un importante paso con la emblemática sanción a los cabecillas de un régimen que engañó a todo un buen país.



Ahora toca hacer lo mismo en otras proyecciones de la sociedad. En ese andar el Ecuador demanda de la presencia de personajes transparentes que miren al país como el objetivo de su quehacer, y no a los ciudadanos como meros votos. Las elecciones no deben ganarse con palabras vacías; se lo debe hacer con acciones comprometidas con los intereses de un pueblo ya cansado de pequeñez intelectual.