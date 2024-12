Comenzará el 2025 en pocas horas y con la llegada de enero las expectativas políticas estarán dentro y fuera del país. Casa adentro estamos por comenzar oficialmente la campaña electoral para nombrar a las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. No es que las perspectivas hayan cambiado drásticamente en las últimas semanas, pero sí debiera marcarse este inicio de año como el de una oportunidad, pequeña, pero oportunidad, al fin y al cabo.

A estas alturas de la situación del país resulta necio continuar con los diagnósticos y pateando la pelota hacia adelante, en lo que los políticos son expertos, y plantear soluciones a dos o tres problemas que pudieran marcar una gran diferencia a corto, mediano y largo plazos. Uno de esos temas es el sistema de jubilación del IESS, que está en soletas y nada se hace. Es como si estuviéramos esperando que un milagro ocurra, en lugar de gestionar el tema. Otro es la generación de empleo, que activaría la economía del país, que no anda bien desde hace buen tiempo. La mayoría de la población económicamente activa no debiera estar centrada en proyectos que les deja, en muchos casos, sin capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Y el tercero es el desarrollo, como respuesta integral para disminuir la violencia y reconstruir los lazos sociales, así como dar una alternativa particularmente a los jóvenes que ven en la criminalidad como una alternativa de vida.

A los candidatos a las dos funciones del Estado hay que empujarlos, presionarlos, para que no solamente hablen de estos tres temas, sino que marquen un camino claro, conjunto, para aprobar las leyes que se requieren e impulsar las transformaciones institucionales del caso. Los intereses para no hacer esto, sin duda, son enormes, porque no hay otra explicación para evadir esta responsabilidad. Ellos saben que no se trata solo de quemar capital político, sino de cortar prácticas nada santas que se dan en esos campos, por eso hay que exigirles respuestas.

Internacionalmente, la agenda también es compleja. Por ejemplo, hay que preguntarse qué hará la comunidad internacional para que Nicolás Maduro, quien se autoproclamó presidente de Venezuela, luego del escandaloso fraude electoral en contra de Edmundo González y, en consecuencia, de la oposición liderada por María Corina Machado, salga del Palacio de Miraflores. ¿Cuánto pesará en esto el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿O acaso nuevamente América Latina quedará en la última rueda del coche?

La llegada de Trump, además, puede también provocar otros giros a procesos como la guerra de Rusia contra Ucrania, especialmente luego de la caída del dictador sirio, que obliga a Putin a mostrar que su poder es más grande como para mantener su influencia en esa zona del Medio Oriente. O la ofensiva israelí que incide en el giro geopolítico que presenciamos desde hace algún tiempo en esa misma zona del planeta.

En todo caso, los 25 años del nuevo milenio y del nuevo siglo, comenzarán con desafíos políticos importantes y que deberán afrontarse dentro y fuera de este país ubicado en la mitad del mundo.