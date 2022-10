Nuestra política de cada día

Caudillos encerrados en sus pequeños reinos e intereses. La política en nuestra historia fue una larga batalla. Tiempos de mesianismo populista. El enemigo creado: “trincas”, “oligarquías”, “plutocracia”, los “ricos”. Siempre desde el discurso simplista. Achacando a otros de lo malo que sucede y elogiando al “pueblo” como virtuoso, iluminado, lúcido e inteligente. Nuestro “pueblo” es bueno. Los malos son los conquistadores que se llevaron la riqueza, o los gringos que nos explotan. Un largo rencor contra quienes han alcanzado riqueza. La política del resentimiento lo guardamos en nuestro ADN.

¿Qué ha cambiado? Poco o nada. En vez de mejorar la política se arruinó. Se fusionó con la corrupción. Una parte de ella es parte de la criminalidad y el narcotráfico. Tampoco aprendimos a ser tolerantes. Vivimos en el perpetuo conflicto. Sin espacio para dialogar y entender lo común. Nos tratamos como enemigos que se aniquilan, ignorando que así no se podrá avanzar.

Es una obviedad que no es posible excluir el antagonismo en la política. Si ella tiene que ver con el poder la conflictividad estará siempre presente. Pero con frecuencia, en la democracia de la pluralidad, es necesario mecanismos para procesar las divergencias y llegar a un mínimo de aproximación.

No hay un espacio de equivalencia común con los valores de la democracia. Cada quien defiende lo suyo y para tal efecto no tiene límites ni reconoce las líneas rojas. Visión de país no existe. Ignoramos o perdemos de vista el país y la necesidad de pensar en el futuro. La conveniencia de avanzar y vivir mejor.

La matriz de la política no es la ética ni la franqueza. Es la prebenda, las canonjías, los réditos y los pequeños espacios de poder. Será imposible un porvenir deseado, si la política no mejora. Si seguimos encerrados en los pequeños espacios de intereses y comodidades.